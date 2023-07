Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sans véritable tendance, la saison des résultats marque une pause - SMI avant-Bourse: -0,13% à 11'088,61 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,06% à 34'952 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,76% à 14'354 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,88% à 32'779 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär India s'offre un nouveau bureau à New Delhi - PSE signé à l'usine Buitoni (Nestlé) de Caudry qui fermera fin décembre SPI: - Galenica: passation de témoin à la tête des ressources humaines la DRH intègre la direction générale - Georg Fischer détient déjà 5,7% d'Uponor, vise 42,6% GF confirme attendre la finalisation de la transaction au 4ème trimestre - Novavest S1: bénéfice hors revalorisations 6,6 mio CHF (6,0 mio) revenus locatifs +7% à 15,3 mio CHF résultat avec revalorisations -1,5 mio CHF (+11,2 mio) - Santhera perçoit 78,6 millions de francs suisses dans le cadre de l'accord avec Catalyst s'estime financé jusqu'en 2025 - Recettes et résultats en hausse pour la BCVs après six mois PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock détient une part de 5,91% - Comet: CS Funds détient une part de 3,01% - DocMorris: Blackrock détient une part de 2,96% - Georg Fischer détient déjà 5,7% d'Uponor, vise 42,6% - GF dépasse les 5% dans Uponor, 42,6% visés - Tecan: Ameriprise Financial, Inc. détient une part de 3,032% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Royaume-Uni: l'inflation recule à 7,9% en juin contre 8,7% en mai HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: - Automobile: les ventes d'électriques ont dépassé le diesel en Europe en juin DEVISES/TAUX (8h10) - EUR/CHF: 0,9618 - USD/CHF: 0,8567 - future Conf: +68 pb à 150,52% (mardi) - taux au comptant: 0,866% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +1,16% à 11'104 points - SLI (mardi): +0,93% à 1'754 points - SPI (mardi): +0,98% à 14'682 points - Dax (mardi): +0,35% à 16'125 points - CAC 40 (mardi): -0,75% à 7'319 points

awp-robot/sw/