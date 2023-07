Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - repli dans le sillage de la baisse du Nasdaq à New York - SMI avant-Bourse: -0,24% à 11'174,96 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,47% à 35'225 points - Nasdaq Comp (jeudi): -2,05% à 14'063 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,63% à 32'287 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza 2023: croissance des revneus entre 5 et 9% marge Ebitda de base entre 28 et 29% (auparavant: 30-31%) S1: marge Ebitda de base 30% (cons. AWP: 29,4%) résultat net 411 mio CHF (cons. AWP: 462 mio) chiffre d'affaires 3078 mio CHF (cons. AWP: 3133 mio) Ebitda de base 922 mio CHF (cons. AWP: 922 mio) croissance en ML 5,6% (cons. AWP: 5,9%) objectif de croissance à moyen terme des ventes confirmé croissance des services plus lente que prévu demande pour gélules de compléments alimentaires toujours faible modère ses ambitions à l'issue du premier semestre (SUPPRIMER?) avant-Bourse: -1,7% - Schindler S1: bénéfice net 463 Mio CHF (consensus AWP: 406 mio) 2023: chiffre d'affaires attendu en hausse de 5 à 8% bénéfice net attendu entre 860 et 900 mio CHF S1: entrées de commandes 5938 mio CHF (cons. AWP: 5712 mio) chiffre d'affaires 5722 mio CHF (cons. AWP: 5559 mio) Ebit 602 mio CHF (cons. AWP: 536 mio) Ebit ajusté 606 mio CHF (cons. AWP: 561 mio) marge Ebit ajustée 10,6% (cons. AWP: 10,1%) T2: croissance en ML 15,2% (cons. AWP: 10,7%) les effets de change pèsent toujours plus l'environnement économique reste compliqué - Temenos 2023: objectifs croissance licences, Ebit et bénéfice confirmés T2: chiffre d'affaires 239,0 mio USD (cons. AWP: 243,1 mio) ventes licences logiciels 102,8 mio USD (cons. AWP: 104,2 mio) ventes maintenance 104,4 mio USD (cons. AWP: 103,6 mio) ventes Services 31,7 mio USD (cons. AWP: 34,8 mio) Ebit ajusté 84,7 mio USD (cons. AWP: 75,9 mio) marge Ebit ajustée 35,4% (cons. AWP: 31,2%) BPA adjusté 0,87 USD (cons. AWP: 0,80 USD) objectifs moyen terme (jusqu'en 2025) confirmés CEO: les banques ont une meilleure visibilité demande en hausse pour les solutions SaaS et Cloud recherche du futur CEO en cours, informerons en temps voulu SPI: - BB Biotech T2: résultat net de -13 mio CHF (-233 mio) réduit fortement sa perte au deuxième trimestre (SUPPRIMER?) - Bystronic 2023: objectifs confirmés, Ebit attendu en hausse, ventes en baisse S1: chiffre d'affaires 468,3 mio CHF (cons. AWP: 471,1 mio) Ebit 25,3 mio CHF (cons. AWP: 23,8 mio) résultat net 19,8 mio CHF (cons. AWP: 18,0 mio) entrées de commandes 420,9 mio CHF (cons. AWP: 438,5 mio) marge Ebit 5,4% (cons. AWP: 5,1%) - DKSH décroche un contrat auprès du vietnamien SciGen - HBM T1: résultat net -11 mio CHF (51,6 mio) - Idorsia: réduction de coûts attendue d'ici la fin de l'année 2023 jusqu'à 500 postes supprimés, principalement dans la R&D investissements dans la R&D snesiblement réduits entame une restructuration - SIX Group S1: produit d'exploitation 771,1 mio CHF (751,7 mio) résultat net 105,1 mio CHF (121,3 mio) résultats semestriels en ligne avec les attentes à moyen terme - V-Zug S1: chiffre d'affaires net 298,2 mio CHF (cons. AWP: 296,2 mio) Ebit 5,1 mio CHF (cons. AWP: 5,5 mio) résultat net 4,3 mio CHF (cons. AWP: 4,6 mio) marge Ebit 1,7 % (cons. AWP: 2,0%) confirme ses objectifs à moyen terme PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore S1: production cuivre -4% à 488'000 tonnes production charbon -2% à 54,2 mio tonnes 2023: prévision de production annuelle inchangée Ebit négoce attendu entre 3,5 et 4,0 mrd USD normalisation de la volatilité affecte rentabilité du négoce - UBP S1: résultat net 110,8 mio CHF (112,6 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Comet: Ruth Wertheimer détient une part inférieure à 3% - Schaffner: Arpad Eden Lombard-Martin détient une part de 3,09% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: accélération de l'inflation en juin, mais conforme aux attentes DIVERS - CH: ras - international: Royaume-Uni: le gouvernement conservateur perd deux sièges sur trois DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9646 - USD/CHF: 0,8658 - future Conf: -21 pb à 149,50% (jeudi) - taux au comptant: 0,894% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,73% à 11'202 points - SLI (jeudi): +0,52% à 1'765 points - SPI (jeudi): +0,41% à 14'759 points - Dax (jeudi): +0,59% à 16'204 points - CAC 40 (jeudi): +0,90% à 7'385 points

awp-robot/sw/