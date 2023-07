Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue à l'orée d'une semaine marquée par les réunions de banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique, ainsi que par une kyrielle de résultats d'entreprises - SMI avant-Bourse: -0,14% à 11'191,64 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,01% à 35'228 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,22% à 14'033 points - Nikkei 225 (lundi): +1,09% à 32'658 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär S1: bénéfice net IFRS 532 mio CHF (451 mio) avoirs sous gestion (AuM) 441 mrd CHF (cons. AWP: 437 mrd) bénéfice net ajusté 541 mio CHF (cons. AWP: 557 mio) afflux net d'argent frais 7,1 mrd CHF (cons. AWP: +6,8 mrd) marge brute 93 pb (cons. AWP: 92 pb) ratio coûts/revenus ajusté 65% (cons. AWP: 65,6%) produit d'exploitation 2029 mio CHF (cons. AWP: 1983 mio) CEO: effet de la reprise de CS attendus sur plusieurs années poursuite en 2024 et 2025 des embauches de conseillers croissance organique prioritaire - acquisitions aussi en vue - Sandoz: avis positif du CHMP sur le biosimilaire natalizumab - Roche conclut un partenariat avec Alnylam dans l'ARNi versement immédiat 310 mio USD à Alnylam volume potentiel 2,8 mrd USD pour Alnylam - Schindler poursuit sa croissance et relève ses perspectives - SGS 2023: croissance organique attendue entre 5-9% table sur un dividende stable S1: croissance organique 8,1% (cons. AWP: 6,1%) Ebit ajusté 462 mio CHF (cons. AWP: 472 mio) marge Ebit ajustée 14,1% (cons. AWP: 14,4%) résultat net après min. 272 mio CHF (cons. AWP: 299 mio) chiffre d'affaires 3284 mio CHF (cons. AWP: 3283 mio) SPI: - Addex: mGlu2PAM prometteur contre addiction aux opiacées - Also a finalisé son programme de rachat d'actions a racheté pour 99,99 millions d'euros de ses actions - Belimo S1: chiffre d'affaires 448,36 mio CHF (cons. AWP: 447,4 mio) Ebit 84,7 mio CHF (cons. AWP: 82,0 mio) marge Ebit 18,9% (cons. AWP: 18,4%) résultat net 65,0 mio CHF (cons. AWP: 66,6 mio) table sur ralentissement des ventes au S2 - Dätwyler 2023: ventes attendues à 1175 mio CHF table sur marhe Ebit à environ 11% S1: chiffre d'affaires 602,7 mio CHF (cons. AWP: 609,8 mio) Ebit 60,5 mio CHF (cons. AWP: 78,3 mio) marge Ebit 10,0% (cons. AWP: 12,9%) résultat net 32,1 mio CHF (cons. AWP: 54,1 mio) - GAM: Liontrust prolonge la période d'offre jusqu'au 28 juillet résultat provisoire de l'offre Liontrust publié le 31 juillet fin du délai supplémentaire de l'offre Liontrust le 18 août - Lalique: Silvio Denz réduit sa part à 50,1% Müller Handels détiendra une part de 8,3% - Meyer Burger 2023: pas de prévision au niveau Ebitda S1: volume de production de 300 MW Ebitda attendu à -42 mio CHF le directeur des ventes Moritz Borgmann démissionne construit une usine de panneaux solaires aux USA - Softwareone: le CA rejette l'offre revue de Bain lance une évaluation des options - Wisekey S1: ventes de 15,1 mio USD (+39%) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock détient une part de 5,64% - Lalique: Silvio Denz réduit sa part à 50,1% PRESSE DIMANCHE - Les cadres d'UBS doivent préparer un programme de suppressions d'emplois Sonntagszeitung NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Bons de la BNS: rendement de 1,679% sur 28 jours et 1,855% sur 336 jours - international: Taux: la BCE vers une nouvelle hausse malgré les critiques HORS DIVIDENDE 27.07: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Espagne: début des tractations pour éviter de nouvelles élections La Russie remplacera les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique Deux drones ukrainiens "neutralisés" se sont "écrasés" à Moscou DEVISES/TAUX (08:15) - EUR/CHF: 0,9642 - USD/CHF: 0,8665 - future Conf: non traité et inchangé vendredi à 149,50 pb - taux au comptant: 0,92% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,05% à 11'207 points - SLI (vendredi): -0,17% à 1'762 points - SPI (vendredi): +0,04% à 14'765 points - Dax (vendredi): -0,17% à 16'177 points - CAC 40 (vendredi): +1,44% à 7'433 points

awp-robot/sw/