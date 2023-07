Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue avant la Fed - SMI avant-Bourse: -0,19% à 11'210,32 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,08% à 35'438 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,61% à 14'145 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,06% à 32'663 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Also S1: chiffre d'affaires net 4'829,16 mio EUR (cons. AWP: 5597 mio) Ebitda ajusté de 116 Mio EUR résultat net 52,7 mio EUR (cons. AWP: 51,4 mio) Ebitda 111,5 mio EUR (cons. AWP: 113,0 mio) 2023: objectif d'Ebitda confirmé entre 265 et 305 mio EUR - Bobst gonfle ses ventes au premier semestre - Les actionnaires de Carlo Gavazzi valident toutes les propositions - Cosmo S1: chiffre d'affaires 43,7 mio EUR (41,5 mio) bénéfice avant impôts 3,7 mio EUR (9,0 mio) bénéfice d'exploitation 7,1 mio EUR (8,1 mio) 2023: revenus attendus entre 110 et 120 mio EUR résultat d'exploitation attendu entre 25 et 35 mio EUR remboursement complet de l'emprunt convertible de plus de 175 mio EUR - DKSH remporte un contrat en Asie du Sud-Est - EFG S1: résultat net IFRS 147,6 mio CHF (cons. AWP: 145,1 mio) produit d'exploitation 724,8 mio CHF (cons. AWP: 692,9 mio) afflux d'argent frais 3,0 mrd CHF (cons. AWP: 2,3 mrd) AuM 146,5 mrd CHF (cons. AWP: 147,6 mrd) EFG: lancement d'un programme de rachat d'un maximum de 6 mio d'actions - EPH désigne Gerrit Straub et Vera Christodoulou au conseil d'administration - Tornos S1: résultat net 6,22 mio CHF (8,8 mio) entrées de commandes 79,7 mio CHF (98,3 mio) Ebit 8,0 mio CHF (8,8 mio) chiffre d'affaires 95,7 mio CHF (93,7 mio) 2023: pas de prévisions précises, mais confiance pour le 2e semestre l'examen d'une éventuelle fusion avec Starrag se poursuit PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Senioresidenz a vu sa rentabilité s'effriter sur six mois ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Lalique: Erwin Mueller détient une part de 8,33% - Santhera détient en propre 15,91%/75,87% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - CS-CFA Index décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE 27.07: - Carlo Gavazzi (12,00 CHF) DIVERS - CH: Retraites: près de 70% des Suisses pour une 13e rente AVS, selon un sondage - international: Japon: chute record de la population en 2022 Un vent favorable frémit pour l'éolien en Allemagne Enquête ouverte sur les faveurs accordées par Harvard aux enfants de diplômés DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9549 - USD/CHF: 0,8632 - future Conf: -12 pb à 150,43% (mardi) - taux au comptant: 0,901% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,48% à 11'231 points - SLI (mardi): +0,81% à 1'776 points - SPI (mardi): +0,50% à 14'815 points - Dax (mardi): +0,13% à 16'212 points - CAC 40 (mardi): -0,23% à 7'415 points

awp-robot/sw/