Zurich (awp) -

AMBIANCE - Incertaine, en pleine saison des résultats semestriels et dans l'attente de divers indicateurs conjoncturels. En Suisse, l'inflation a poursuivi son recul en juillet. - SMI avant-Bourse: -0,06% à 11'206,35 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,98% à 35'283 points - Nasdaq Comp (mercredi): -2,17% à 13'973 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,66% à 32'166 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco T2: chiffre d'affaires 5938 mio EUR (cons. AWP: 6020 mio) Ebita 145 mio EUR (164 mio) résultat net 62 mio EUR (77 mio) croissance organique ajustée +4% (cons. AWP: 1,7%) Ebita ajusté 184 mio EUR (cons. AWP: 187 mio) chiffre d'affaires 5998 mio EUR (cons. AWP: 6020 mio) marge EBITA ajustée 3,1% (cons. AWP: 3,1%) T3: la marge est attendue au niveau du T2 les coûts devraient légèrement baisser en comp. trimestrielle T2: chiffre d'affaires 5938 mio EUR (cons. AWP: 6020 mio) volumes d'affaires stables en juillet le contexte macroéconomique reste difficile nomme Caroline Basyn responsable informatique CEO: objectif marge Ebita moyen-terme 6% confirmé priorité absolue à la croissance organique CFO: profitons de la pénurie de main d'oeuvre profitons de l'inflation salariale - Roche attaque Novartis en justice aux Etats-Unis sur un brevet - Swisscom S1: Ebitda 2303 mio CHF (cons. AWP: 2317 mio) résultat net 848 mio CHF (cons. AWP: 871 mio) chiffre d'affaires 5450 mio CHF (cons. AWP: 5465 mio) Ebit 1115 mio CHF (cons. AWP: 1132 mio) revenus activités en Suisse en baisse de 0,6% revenus en euros des activités itlaliennes en hausse de 4,3% 2023: objectif de dividende de 22 CHF par action confirmé Objectif d'Ebitda de 4,6 à 4,7 mrd CHF confirmé objectif de revnus de 11,1 à 11,2 mrd CHF confirmé objectif d'investissements de près de 2,3 mrd CHF confirmé CEO: goulets d'étrangelement dans l'approvisionnement résolus SPI: - Addex: reçoit 2,7 mio CHF de son partenaire de recherche Indivior - SIX: Airesis sanctionné pour violation des règles de cotation - Ascom: contrat avec une société allemande d'un montant de 4,5 mio EUR - CFT S1: chiffre d'affaires 552,4 mio CHF (483,9 mio) S1: chiffre d'affaires consolidé 513,3 mio CHF (483,9 mio) - GAM fin juin: avoirs sous gestion 68,0 mrd CHF (fin mars: 71,7 mrd) S1: IFRS résultat net -71,2 mio CHF (-275,2 mio) résultat opérationnel avant impôts -22,5 mio CHF (-15,4 mio) - Igea décoté de la Bourse suisse au 6 novembre reprise ce jeudi du négoce des actions - Implenia: contrat de 150 millions pour le tunnel de Gléresse - Lastminute S1: Ebitda ajusté 29,9 mio EUR (24,5 mio) chiffre d'affaires 184 mio EUR (159,8 mio) résultat net 7,4 mio EUR (14,9 mio) T2: Ebitda ajusté en hausse de 9% revenus du T2 en repli de 2% le CFO se retirera après la confirmation des chiffres 2023 candidats internes et externes considérés pour le poste de CFO 2023: croissance des revenus attendue entre 10 et 15% hausse de la rentabiltié égale ou supérieure à celle du CA croissance significative de l'Ebitda ajusté attendue - Oerlikon T2: revenus Polymer Process. 310 mio CHF (cons. AWP: 330 mio) entrées de commandes 657 mio CHF (cons. AWP: 647 mio) chiffre d'affaires 702 mio CHF (cons. AWP: 701 mio) ventes Surface Solutions 392 mio CHF (cons. AWP: 371 mio) Ebitda 111 mio CHF (cons. AWP: 110 mio) ventes Polymer Processing 013 mio CHF (cons. AWP: 330 mio) marge Ebitda 15,8% (cons. AWP: 15,6%) 2023: attentes révisées à la baisse revenus attendus entre 2,75 et 2,80 mrd CH (y. c. Riri) marge Ebitda attendue à près de 15,5% soutien des mesures de réductions des coûts et des prix repli des revenus attendu à environ 5%, reports de projets CFO: le rebond en Chine plus lent qu'anticipé la division Polymer Processing faible au S2 les ventes de Polymer Processing attendues en baisse en 2024 rétablissement entrées de commandes Polymer Processing en 2024 - Swiss S1: résultat opér. 338,3 mio CHF (67,0 mio; 2019: 245,3 mio) chiffre d'affaires 2,5 mrd CHF (1,8 mrd; 2019 2,6 mrd) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: Cevian Capital détient une part inférieure à 3% - AMS Osram: Blackrock détient une part de 5,2%, Goldman SAche passe sous les 3% - DocMorris: UBS Group AG détient une part de 20,01% - Dufry: Norges Bank détient une part de 3,26% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,22% - Relief: The Goldman Sachs Group, Inc. détient une part inférieure à 3% - Santhera détient en propre 15,94%/39,76% - UBS: Blackrock détient une part de 5,01%, UBS Group 7,28% PRESSE MERCREDI - CS a procédé à une première vague de licenciement Financial News PRESSE JEUDI: - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: CPI juillet -0,1% à 106,2 pts. (sondage AWP: -0,2% à +0,1%) inflation juillet +1,6% (juin: +1,7%) - international: Brésil: première baisse du taux directeur en trois ans, Lula fait pression Chine: les services toujours dynamiques en juillet HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - HBM (7,50 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Cuba annonce des mesures pour limiter les transactions en espèces DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9607 - USD/CHF: 0,8784 - future Conf: -29 pb à 148,77% (mercredi) - taux au comptant: 0,998% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,85% à 11'213 points - SLI (mercredi): -1,29% à 1'766 points - SPI (mercredi): -0,91% à 14'791 points - Dax (mercredi): -1,36% à 16'020 points - CAC 40 (mercredi): -2,47% à 7'313 points

