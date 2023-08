Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - léger rebond technique - SMI avant-Bourse: +0,17% à 11'106,06 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,19% à 35'216 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,10% à 13'960 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,03% à 32'149 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika S1: chiffre d'affaires 5345,5 mio CHF (cons. AWP: 5352 mio) Ebit 660,4 mio CHF (cons. AWP: 692,1 mio) marge Ebit 12,3% (cons. AWP: 12,9%) résultat net 411,9 mio CHF (cons. AWP: 494,1 mio) 167,8 mio CHF au titre de l'acquisition et de l'intégration de MBCC marge matérielle en forte hausse à 52,7% amélioration des conditions du marché attendue au 2e semestre 2023: croissance des ventes >15% en monnnaies locales (incl. MBCC) hausse de l'Ebit exceptionnelle (hors MBCC) - Swiss Re S1: résultat net 1447 mio USD (cons. AWP: 1458 mio) primes nettes encaissées 22137 mio USD (cons. AWP: 22'175 mio) fonds propres 12,68 mrd USD (cons. AWP: 11'427 mrd) ratio combiné P&C 94,7% (cons. AWP: 95,7%) ratio combiné Corso 91,0% (cons. AWP: 92,6%) rentement des capitaux de 2,8% (S1 2022: 1,2%) taux de solvabilité SST toujours au-dessu de l'objectif de 200-250% hausse des prix de 21% lors des renouvellements de juillet poids des catastrophes naturelles de 634 mio USD au S1 dommages liés aux catastrophes naturelles limité au T2 2023: objectif de bénéfice de plus de 3 mrd USD confirmé maintient ses objectifs financiers pour l'exercice 2023 CFO: prévoyons un contexte de prix favorable la demande pour les solutions de réassurance forte en 2024 peu d'exposition aux inondations en Chine SPI: - Basilea: demande d'homologation pour ceftobiprole aux Etats-Unis - Coltene S1: marge Ebit 11% (cons. AWP: 12,8%) résultat net 10,02 mio CHF (cons. AWP: 13,0 mio) chiffre d'affaires 131,4 mio CHF (cons. AWP: 135,4 mio) Ebit 14,4 mio CHF (cons. AWP: 17,4 mio) réduction des retards de livraison et déstockages des commerçants confiant pour le 2e semestre 2023 confirme les objectifs moyen terme, dont marge Ebit de 15% - Dufry S1: chiffre d'affaires 5715 mio CHF (cons. AWP: 5609 mio) Ebitda de base 492 mio CHF (cons. AWP: 445 mio) marge Ebitda de base 8,6% (consensus AWP: 7,9%) croissance organique 31,5% (cons. AWP: 34,0%) marge brute 64,4% (cons. AWP: 62,4%) bénéfice net IFRS -27,6 mio CHF (43,0 mio) la demande solide au début du 2e semestre chiffre d'affaires en juillet +17% sur un an à changes constants synergies de la reprise d'Autogrill 85 millions en 2024 déjà 2023: développements positifs attendus confiant pour les perspectives à court terme confirme les synergies de l'intégration d'Autogrill - GAM: NewGAMe et Bruellan publient un plan de 100 jours pour le turnaround - Lastminute mise sur les forfaits vacances et la baisse des annulations - Mobimo S1: taux de vacance 4,2% (fin 2022: 4,3%) EBIT avant revalorisation 60,1 mio CHF (cons. AWP: 54,8 mio) résultat des loyers 64,4 mio CHF (cons. AWP: 61,1 mio) résultat des revalorisations -9,3 mio CHF (cons. AWP: -31,7 mio) résultat net hors rev. 43,1 mio CHF (cons. AWP: 36,2 mio) 2023: confiant pour 2023 sommes ouverts à des acquisitions ou ventes - Newron S1: liquidités 17,1 mio EUR (fin 2022: 22,8 mio) résultat -7,0 mio EUR (-8,6 mio) 24 présentations de résultats sur Evenamid d'ici début 2024 publie ses résultats au S1 2023 et fait le point sur la recherche PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Interroll: Blackrock détient une part de 3,02% - UBS: Blackrock détient une part de 4,98% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - KOF: indicateur de l'emploi T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: nuitées 1er semestre +13,8% sur un an à 19,5 millions nuitées juin +9,7% sur un an à 3,96 millions - international: Allemagne: le rebond des commandes industrielles continue en juin HORS DIVIDENDE 07.08: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: ra - international: La Chine supprime ses surtaxes contre l'orge australien sur fond de dégel DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9578 - USD/CHF: 0,8749 - future Conf: -12 pb à 148,65% (jeudi) - taux au comptant: 1,009% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,12% à 11'087 points - SLI (jeudi): -0,84% à 1'751 points - SPI (jeudi): -1,04% à 14'637 points - Dax (jeudi): -0,79% à 15'893 points - CAC 40 (jeudi): -1,97% à 7'261 points

