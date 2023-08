Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les investisseurs se montrent hésitants - SMI avant-Bourse: -0,15% à 11'090,60 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +1,16% à 35'473 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,61% à 13'994 points - Nikkei 225 (mardi): +0,47% à 32'408 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS procède à de premières nominations dans la banque d'affaires SPI: - Ascom S1: chiffre d'affaires 150,2 mio CHF (cons. AWP: 150,9 mio) Ebitda 11,2 mio CHF (cons. AWP: 11,0 mio) résultat net 5,1 mio CHF (cons. AWP: 4,7 mio) marge Ebitda 7,5% (cons. AWP: 7,3%) 2023: confirme ses prévisions - BCGE S1: produit d'exploitation 290,6 mio CHF (231,2 mio) résultat net 116,87 mio CHF (78,4 mio) résultat d'exploitation 137,0 mio CHF (93,7 mio) 2023: la rentabilité attendue en progression l'augmentation des crédits "restera modérée" - Galenica S1: chiffre d'affaires 1851 mio CHF (cons. AWP: 1839 mio) ventes Products & Care 804 mio CHF (cons. AWP: 805 mio) Ebit ajusté 90,2 mio CHF (cons. AWP: 96 mio) ventes Logistics & IT 1518,5 mio CHF (cons. AWP: 1506 mio) ventes Corporate -472 mio CHF (cons. AWP: -457 mio) 2023: prévisions ajustées confirmées - GAM: Newgame/Bruellan réclament un report de l'AG - SIX: décotation de l'action de Talenthouse prévue le 9 novembre premiers financements pour la restructuration prévoit de contester la décision de décotation PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore S1: chiffre d'affaires 107,4 mrd USD (134,4 mrd) Ebitda ajusté 9,4 mrd USD (18,9 mrd) Ebit ajusté 6,3 mrd USD (15,4 mrd) résultat net 4,6 mrd USD (12,1 mrd) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Julius Bär: UBS Fund Management détient une part de 4,998% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,01% - UBS: Blackrock détient une part de 4,93% PRESSE MARDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Plus forte dégringolade des exportations chinoises depuis 2020 Japon: la consommation des ménages a reculé en juin pour le quatrième mois d'affilée Hausse des taux d'intérêt: l'Italie taxe les profits des banques HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: ràs - international: ràs DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9597 - USD/CHF: 0,8727 - Conf-Future: -6 BP à 149,01% (lundi) - BNS: taux au comptant 1,02% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,08% à 11'107 points - SLI (lundi): +0,01% à 1'760 points - SPI (lundi): +0,06% à 14'667 points - Dax (lundi): -0,01% à 15'951 points - CAC 40 (lundi): +0,82% à 7'320 points

awp-robot/