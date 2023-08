Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - à reculons après la publication des Minutes de la Fed - SMI avant-Bourse: -0,59% à 10'927,07 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,52% à 34'766 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,15% à 13'475 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,58% à 31'583 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit S1: chiffre d'affaires 1,66 mrd CHF (cons. AWP 1,75 mrd) Ebitda 526 mio CHF (cons. AWP 554 mio) Ebit 453 mio CHF (cons. AWP 481 mio) bénéfice net 369 mio CHF (cons. AWP 397 mio) chiffre d'affaires 1662 mio CHF (cons. AWP: 1751 mio) Ebitda 526 mio CHF (cons. AWP: 553,8 mio) marge Ebitda 31,7% (cons. AWP: 31,6%) Ebit 453 mio CHF (cons. AWP: 480,7 mio) résultat net 369 mio CHF (cons. AWP: 397,4 mio) les hausses de prix ont contribué à hauteur de 11% aux ventes effet négatif du changes de 94 mio CHF décroissance accélérée à mi-parcours (SUPPRIMER?) 2023: table sur recul des ventes entre 1-9% table sur marhe Ebitda d'environ 29% - Retrait temporaire du directeur de Swiss Life Suisse, malade SPI: - Asmallworld S1: résultat net 0,6 mio CHF (1,0 mio) Ebitda 1,0 mio CHF (1,4 mio) chiffre d'affaires 11,5 mio CHF (7,4 mio) 2023: meilleure rentabilité au S2 qu'au S1 - BCV S1: produit d'exploitation 581,9 mio CHF (524,3 mio) charges d'exploitation 269,2 mio CHF (260,9 mio) résultat d'exploitation 275.8 mio CHF (226,6 mio) résultat net 240.0 mio CHF (196,8 mio) S2: activité comparable au S1 - DocMorris S1: ventes Allemagne 468,5 mio CHF (cons. AWP: 473,2 mio) ventes Europe 31,4 mio CHF (cons. AWP: 31,4 mio) recettes globales 501,4 mio CHF (cons. AWP: 504,7 mio) résultat net -58,2 mio CHF (cons. AWP: -64,0 mio) Ebitda ajusté -20,8 mio CHF (cons. AWP: -19,7 mio) objectif à moyen terme marge Ebitda ajustée à 8% 2024: table sur l'équilibre Ebitda sans ordonnance électronique reste dans le rouge au premier semestre (SUPPRIMER?) S2: table sur croissance des ventes Ebitda ajusté attendu entre -20 mio et -40 mio dépenses d'investissement entre 30 mio et 40 mio CHF - Feintool vise le milliard de CA et une marge Ebit de 6-8% en 2026 - GAM: Newgame officialise son OPA - Komax S1: entrées de commandes 346,2 mio CHF (cons. AWP: 370,8 mio) chiffre d'affaires 404,9 mio CHF (cons. AWP: 386,9 mio) marge Ebit 13,7% (cons. AWP: 14,1%) résultat net 40,66 mio CHF (cons. AWP: 44,0 mio) Ebit 55,5 mio CHF (cons. AWP: 54,6 mio) l'intégration de Schleuniger progresse Christian Mäder nommé CFO début octobre 2023: vise toujours marge Ebit d'environ 11% confirme ventes de 770 mio CHF - Meyer Burger S1: chiffre d'affaires net 96,9 mio CHF (cons. AWP: 129,7 mio) Ebitda -43,3 mio CHF (-24,4 mio) résultat net -64,8 mio CHF (-41,0 mio) fonds propres solides et bien financé 2023: en mesure de produire pour 800 MW de modules solaires - Orascom DH S1: chiffre d'affaires 265,9 mio CHF (270,5 mio) Ebitda ajusté 70,8 mio CHF (66,5 mio) résultat net part du groupe 8,2 mio CHF (11,3 mio) - Phoenix Mecano S1: entrées de commandes 400,4 mio EUR (437,7 mio) chiffre d'affaires 409 mio EUR (410,7 mio) Ebit 30,2 mio EUR (24,8 mio) résultat net 20,5 mio EUR (17,2 mio) 2023: table sur amélioration à deux chiffres de l'Ebit table sur croissance organique - Schaffner: le CA recommande l'offre de TE acquisition finalisée en décembre l'actionnaire de référence Buru veut apporter toutes ses actions - Schlatter S1: entrées de commandes 62,4 mio CHF (94,6 mio) chiffre d'affaires 67,4 mio CHF (51,3 mio) Ebit 3,7 mio CHF (2,9 mio) résultat net 3,3 mio CHF (2,0 mio) entrées de commandes assurent activité jusqu'à mi-2024 - Schweiter S2: les conditions de marché vont rester volatiles résultat opérationnel attendu stable comparé au S1 - Siegfried S1: chiffre d'affaires 607,1 mio CHF (cons. AWP: 585,6 mio) Ebitda de base 125,7 mio CHF (cons. AWP: 117,6 mio) marge Ebitda de base 20,7% (cons. AWP: 20,1%) bénéfice net de base 58,9 mio CHF (cons. AWP: 59,7 mio) 2023: prévisions relevées croissance des ventes attendues autour de 5% marge Ebitda de base attendue à plus de 20% - TKB S1: produit d'exploitation 216,8 mio CHF (185,2 mio) résultat d'exploitation 117,8 mio CHF (95,2 mio) résultat net 80,5 mio CHF (75,2 mio) 2023: résultat d'exploitation attendu en hausse - VP Bank S1: produit d'exploitation 188,3 mio CHF (cons. AWP: 178,7 mio) résultat net 25,5 mio CHF (cons. AWP: 23,2 mio) afflux net argent frais +0,1 mrd CHF (cons. AWP: +0,7 mrd) AuM 47,2 mrd CHF (fin 2022: 46,4 mrd) 2026: statégie en cours croissance annuelle du produit 4-6%; cost/income sous 75% afflux argent nouveau au moins 4%, ratio tier 1 supérieur à 20% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Valora a soigné croissance et rentabilité au 1er semestre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ascom: Veraison SICAV détient une part inférieure à 3% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,01% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: sondage marché de l'emploi au T2 - Travail Suisse: CP revendications salariales 2024, Berne DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: recul des exportations en juillet pour la première fois depuis 2021 HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,9574 - USD/CHF: 0,8803 - future Conf: +74 pb à 149,97% (mercredi) - taux au comptant: 1,01% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,06% à 10'992 points - SLI (mercredi): -0,05% à 1'733 points - SPI (mercredi): +0,02% à 14'498 points - Dax (mercredi): +0,14% à 15'789 points - CAC 40 (mercredi): -1,21% à 7'260 points

awp-robot/