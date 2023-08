Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Digestion laborieuse du procès-verbal de la Fed - SMI avant-Bourse: -0,46% à 10'835,04 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,84% à 34'475 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,17% à 13'317 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,65% à 31'421 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Sandoz doit entrer en Bourse le ou autour du 04.10.2023 actionnaires doivent recevoir 1 action Sandoz pour 5 actions Sandoz autonome dès le 4 octobre (SUPPRIMER?) SPI: - Compagnie Financière Tradition lance son programme de rachat d'actions - Emmi S1: chiffre d'affaires 2103 mio CHF (cons. AWP: 2089 mio) résultat net 97,8 mio CHF (cons. AWP: 87,6 mio) croissance organique 6,5% (cons. AWP: 5,6%) Ebit 138,5 mio CHF (cons. AWP: 121,1 mio) marge Ebit 6,6% (cons. AWP: 5,8%) 2023: prévisions ajustées d'effets exceptionnels confirmées - GAM: Newgame est prêt à augmenter ses investissements propose capitaux externes pour financer restructuration le montant de Newgame doit correspondre au crédit de Liontrust (20 mio CHF) - Mobilezone S1: marge Ebit 5,9% (cons. AWP: 6,5%) chiffre d'affaires 474,2 mio CHF (cons. AWP: 497,4 mio) Ebit 28,1 mio CHF (cons. AWP: 32,2 mio) résultat net 20,9 mio CHF (cons. AWP: 24,4 mio) hausse continue marge EBIT à 8,0% d'ici 2025 (avant: 2024) amortissement de 2,6 mio/an ces 10 prochaines années 2023: vise un Ebit de 65-72 mio contre 70-77 mio auparavant rapport endettement/EBITDA à 1-1,2 en fin d'année dividende d'au moins 0,90 CHF/ action amortissement de 1,5 mio à cause acquisitions et plateformes - Nebag S1: bénéfice 0,3 mio CHF (-2,14 mio) - PSP S1: produit des loyers 163,3 mio CHF (cons. AWP: 162,1 mio) résultat net 76,9 mio CHF (cons. AWP: 67,7 mio) Ebitda av. revalorisations 150,5 mio CHF (cons. AWP: 141,7 mio) taux de vacance 3,2% (3,7%) 2023: s'attend à des revenus issus des loyers plus élevés qu'en 2022 table désormais sur EBITDA de 295 mio CHF (avant: 290 mio) - U-blox S1: Ebit 58,5 mio CHF (cons. AWP: 52,2 mio) Ebit ajusté 61,7 mio CHF (cons. AWP: 56,0 mio) Ebitda ajusté 84,0 mio CHF (cons. AWP: 76,7 mio) marge Ebit ajustée 18,6% (cons. AWP: 17,1%) marge EBITDA ajustée 25,3% (cons. AWP: 23,1%) résultat net 46,1 CHF (cons. AWP: 41,0 mio) 2023: perspectives pour l'année revues à la baisse table désormais sur chif. d'aff. de -6 à 0% (-39 à +1 mio CHF) nouvelle cible marge EBITDA 18-22% (avant 21-24%) nouvelle cible de marge Ebit aj. 10-14% (avant 14-18%) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Recettes en baisse pour des fonds immobiliers de Swisscanto ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cosmo: UBS Fund Management détient une part de 3,001% - Dufry: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Leclanché: Pure Capital S.A. détient une part de 23,21% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,997% - UBS: Blackrock détient une part de 4,92% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: consommation au T2 (1ère estimation) - OFS: production industrielle T2 - Swiss: bilan intermédiaire saison d'été DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation a ralenti en juillet à 3,1% (sur un an hors produits frais) HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Xi Jinping ira en Afrique du Sud et participera au sommet des BRICS La Russie détruit des drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire Des milliers de personnes fuient les feux de forêt dans le Nord canadien DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9563 - USD/CHF: 0,8785 - future Conf: -72 pb à 149,25% (jeudi) - taux au comptant: 1,033% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,98% à 10'885 points - SLI (jeudi): -1,13% à 1'713 points - SPI (jeudi): -1,00% à 14'354 points - Dax (jeudi): -0,71% à 15'677 points - CAC 40 (jeudi): -1,05% à 7'192 points

awp-robot/sw/