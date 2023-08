Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive en attendant Jackson Hole - SMI avant-Bourse: +0,23% à 10'901,14 points (08h10) - Dow Jones (mardi): -0,51% à 34'289 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,06% à 13'506 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,42% à 31'990 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: a publié par inadvertance des résultats provisoires d'étude clinique SPI: - Alpine Select: assemblée générale extraordinaire en septembre - Arundel vend un immeuble à Londres - BCGE: Nicolas Krügel nommé CEO en remplacement de Blaise Goetschin - BKW: les trois administrateurs services rejoignent la direction Énergie, Réseaux et Prestations désormais représentés à la direction Corinne Montandon désignée à la tête de Power Grid réorganise sa structure opérationnelle et étoffe sa direction - Banque cantonale des Grisons: deux administrateurs réélus - Klingelnberg: feu vert des actionnaires à toutes les propositions - Orior S1: croissance organique 2,4% (cons. AWP: 5,0%) chiffre d'affaires 312,1 mio CHF (cons. AWP: 320,2 mio) résultat net 12,9 mio CHF (cons. AWP: 14,2 mio) Ebitda 30,49 mio CHF (cons. AWP: 31,2 mio) marge Ebitda 9,8% (cons. AWP: 9,8%) Ebit 16,8 mio CHF (cons. AWP: 18,4 mio) 2023: objectifs confirmés objectifs chiffre d'affaires 662-678 mio CHF objectif marge Ebitda 9,8-10,2% - Peach Property S1: revenus locatifs nets 59,8 mio EUR (gg +3,6%) Ebit -92,1 mio EUR (+61,2 mio) FFO 9,5 mio EUR (cons. AWP: 8,5 mio) résultat après impôts -76,1 mio EUR (945,6 mio) 2023: objectifs confirmés revenus locatifs 121-123 mio EUR FFO 21-23 mio EUR S2: accent sur améliration efficience et structure de coûts envisage de céder des objets pour renforcer ses finances - Sensirion S1: Ebitda 10,7 mio CHF (cons. AWP: 14,2 mio) marge Ebitda 8,7% (cons. AWP: 11,6%) résultat net 1,4 mio CHF (35,0 mio) 2023: objectif marge Ebitda raboté à 5-10% (environ 10%) moyen terme: objectifs confirmés croissance annualisée 10-15% objectif marge Ebitda 17% voit ses gains réduits à néant après six mois - Autoneum S1: chiffre d'affaires 1102,6 mio CHF (cons. AWP: 1108 mio) croissance organique 10,7% (cons. AWP: 9,2%) Ebitda 200,6 mio CHF (cons. AWP: 109,6 mio) Ebit 84,9 mio CHF (cons. AWP: 43,2 mio) résultat net 57,8 mio CHF (cons. AWP: 28,1 mio) Amérique du Nord presque rentable, hors exceptionnels impact facteurs non récurrents -69,1 mio CHF sur Ebit économie de 109,1 mio CHF sur acquisitions Borgers Daniel Bentele succède à Alexandra Bendler à la tête de BG Europe 2023: objectif chiffre d'affaires 2,4-2,5 mrd CHF reconduit objectif marge Ebit 3,5-4,5% reconduit PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Résultats semestriels en hausse pour la Banque cantonale d'Uri - Greenpeace accuse les pétroliers européens de ne "rien faire" pour la transition ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Vontobel: Capital Group détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Kuros: CC résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 24.08: - Klingelnberg (0,40 CHF) DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9552 - USD/CHF: 0,8800 - future Conf: -33 pb à 148,86% (mardi) - taux au comptant: 1,015% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,25% à 10'876 points - SLI (mardi): +0,26% à 1'711 points - SPI (mardi): +0,26% à 14'346 points - Dax (mardi): +0,66% à 15'706 points - CAC 40 (mardi): +1,07% à 7'241 points

awp-robot/sw/