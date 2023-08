Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le marché retient son souffle en attendant Jackson Hole - SMI avant-Bourse: -0,15% à 10'960,32 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,08% à 34'099 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,87% à 13'464 points - Nikkei 225 (vendredi): -2,05% à 31'624 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: Sandoz obtient l'aval de la FDA pour le Tyruko contre la SEP Sandoz: feu vert aux Etats-Unis pour le biosimilaire Tyruko - Quatre banques, dont UBS, soldent un litige pour un demi-milliard de dollars SPI: - Adval Tech S1: prestation totale 91,2 mio CHF (90,9 mio) Ebit -0,1 mio CHF (+1,5 mio) résultat net -1,9 mio CHF (0,0 mio) prestation totale 91,2 (90,9) mio CHF hausses de prix que partiellement transférées sur les clients pas d'objectifs chiffrés pour le S2 retenue de mise en matière de coûts et d'investissements - Evolva: feu vert des actionnaires à l'augmentation du capital conditionnel - Hochdorf clôture +12,6% à 25,00 CHF après chiffres S1 - Kudelski clôture -2,9% à 1,65 CHF après chiffres S1 - Minoteries S1: chiffre d'affaires net 73,7 mio CHF (70,7 mio) résultat net 2,88 mio CHF (2,55 mio) 2023: croissance du CA net et de l'Ebit attendue - Molecular Partners S1: chiffre d'affaires 3,5 mio CHF (184,5 mio) résultat net -30,8 mio CHF (148,6 mio) liquidités 218,2 mio CHF (fin T1: 232,4 mio) financement assuré jusque loin en 2026 2023: charge totales 65-70 mio CHF (auparavant 70-80 mio) - Schaffner: 20,3% de l'actionnariat se rallie à l'offre en plus de Buru - Vetropack S1: chiffre d'affaires 477,9 mio CHF (cons. AWP: 488,4 mio) Ebit 70,1 mio CHF (cons. AWP: 53,3 mio) résultat net 50,7 mio CHF (cons. AWP: 41,1 mio) les coûts de l'énergie causent moins de soucis en 2023 marge Ebit attendue en repli au S2, mais toujours à plus de 10% légère hausse des ventes en volumes attendue au S2 vs S1 2023: résultat net attendu en nette hausse par rapport à 2022 - Zug Estates S1: résultat net 1,92 mio CHF (cons. AWP: 1,6 mio) produit des loyers 32,8 mio CHF (cons. AWP: 32,8 mio) revalorisations -18,3 mio CHF (cons. AWP: -17,3 mio) résultat net hors rev. 18,0 mio CHF (cons. AWP: 16,6 mio) Ebit 7,2 mio CHF (cons. AWP: 6,1 mio) Ebit 7,15 mio CHF (cons. AWP: 6,1 mio) résultat net hors rev. 18 mio CHF (cons. AWP: 16,6 mio) 2023: objectifs confirmés gain net hors revalorisations et exceptionnels >32 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Rolex reprend le détaillant horloger et bijoutier Bucherer - Salt S1: chiffre d'affaires 538,3 mio CHF (520,2 mio) Ebitda 277,7 mio CHF (264,7 mio) - Twint introduit une fonction de paiement différé ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: Swisscanto détient une part de 5,3738% - Bachem: Capital Group détient une part de 4,94% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 14,736% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 2,98% - Spexis: Corecam détient 9,64%, Sprim Global 14,6% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: baromètre de l'emploi T2 - OFS: parahôtellerie au T2 - Molecular Partners: CC résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne: stagnation confirmée de l'activité au deuxième trimestre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Séisme de magnitude 3,4 au nord du lac de Constance Un violent orage s'abat sur le canton de St-Gall - international: Taux et inflation au menu des banquiers centraux à Jackson Hole USA: Trump passe par la case prison avec une photo judiciaire historique Après le succès indien, le Japon retente une mission lunaire Les géants du net désormais astreints en Europe à des règles sans précédent Des pilotes ukrainiens formés au F-16 aux Etats-Unis à partir de septembre DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9558 - USD/CHF: 0,8864 - future Conf: +40 pb à 150,17% (jeudi) - taux au comptant: 0,972% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,03% à 10'977 points - SLI (jeudi): +0,65% à 1'722 points - SPI (jeudi): +0,77% à 14'456 points - Dax (jeudi): -0,68% à 15'621 points - CAC 40 (jeudi): -0,36% à 7'214 points

