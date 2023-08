Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Confiance relative, en l'absence d'indications conjoncturelles majeures ou de résultats de grosses entreprises - SMI avant-Bourse: +0,14% à 11'121,64 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,85% à 34'853 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,74% à 13'944 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,29% à 32'322 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: SPI: - Allreal S1: EBIT avant revalorisation 95,1 mio CHF (cons. AWP: 88,1 mio) résultat net hors rev. 66,7 mio CHF (cons. AWP: 63,3 mio) revenus locatifs 108,5 mio CHF (cons. AWP: 107,7 mio) résultat net 44,3 mio CHF (cons. AWP: 39,8 mio) effet de revalorisations -26,1 mio CHF (cons. AWP: -26,8 mio) Marc Frei désigné CFO 2023: légère progression attendue des revenus locatifs résultat hors revalorisations au-dessus de 120 mio CHF - Kudelski signe un partenariat avec l'américain 2G Digital Post - Stadler S1: marge Ebit 3,7% (cons. AWP: 3,5%) entrées de commandes 4663,7 mio CHF (cons. AWP: 3883 mio) chiffre d'affaires 1288,6 mio CHF (cons. AWP: 1402 mio) Ebit 47,5 mio CHF (cons. AWP: 48,8 mio) résultat net 25,8 mio CHF (cons. AWP: 13,8 mio) 2023: objectif recettes confirmé entre 3,7 et 4,0 mrd CHF investissements supérieurs à 200 mio CHF (environ 200 mio) 2025: objectif marge Ebit 7 à 8% confirmé enveloppe investissements 120 à 150 mio CHF/an confirmée - VT5 9 mois: 199,3 mio CHF de liquidtés, discussions en cours PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Baloise AM lève 118 millions pour son fonds immobilier Swiss Property - Changements à la direction de la Banque cantonale d'Uri ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Norbert Ketterer place un paquet de 1,3 million d'actions - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,06% PRESSE MERCREDI - Viola Amherd redoute de nouvelles incohérences liées à Ruag Tamedia NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: baromètre conjoncturel août - Indices CS-CFA août DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: La proportion EU d'électricité à partir d'énergies fossiles au plus bas Moscou dit avoir détruit des vedettes Ukrainiennes, aéroport russe attaqué Washington veut pour ses entreprises en Chine un environnement "prévisible" DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9558 - USD/CHF: 0,8787 - future Conf: +41 pb à 150,39% (mardi) - taux au comptant: 0,943% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,67% à 11'106 points - SLI (mardi): +0,79% à 1'745 points - SPI (mardi): +0,68% à 14'637 points - Dax (mardi): +0,88% à 15'931 points - CAC 40 (mardi): +1,99% à 7'373 points

awp-robot/sw/