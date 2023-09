Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en légère hausse après l'emploi US - SMI avant-Bourse: +0,24% à 11'101,76 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,33% à 34'838 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,02% à 14'032 points - Nikkei 225 (lundi): +0,54% à 32'887 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé a trouvé un repreneur pour son anti-allergique Palforzia SPI: - Burkhalter S1: résultat net 21,2 mio CHF (10,8 mio) Ebit 26,0 mio CHF (13,4 mio) chiffre d'affaires 529,3 mio CHF (279,4 mio) 2023: table sur une hausse modérée du bénéfice par action - Cosmo annule l'accord pour le médicament Rifamycin SV MMX avec Dr Falk Pharma et Adalvo signent accord licence et distribution pour Rifamycin SV MMX - Flughafen Zürich: retour en 2025 au niveau d'avant la pandémie objectif moyen terme Ebitda 100 mio au dessus de 2019 ouverture de l'aéroport de Noida attendue fin 2024 apport Ebitda de Noida en millions à deux chiffres en 2025 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: Blackrock détient une part de 3,1% - Evolva: Veraison SICAV - Engagement Fund détient une part de 4,88% - Implenia: N. Ketterer détient moins de 3%, Fund Partner Solutions SA 3,017% - UBS: Norges Bank détient une part de 5% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Seco: PIB au 2ème trimestre (09:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Les grandes sociétés plus exposées aux cyberattaques (étude) - international: Céréales: Erdogan veut convaincre Poutine d'une reprise de l'accord DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9541 - USD/CHF: 0,8842 - future Conf: 71 pb à 150,26% (vendredi) - taux au comptant: 0,914% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,46% à 11'075 points - SLI (vendredi): -0,43% à 1'745 points - SPI (vendredi): -0,46% à 14'597 points - Dax (vendredi): -0,67% à 15'840 points - CAC 40 (vendredi): -0,92% à 7'297 points

