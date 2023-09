Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en petite forme - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'043,71 points (08h00) - Dow Jones (lundi): fermé en raison d'un jour férié - Nasdaq Comp (lundi): fermé en raison d'un jour férié - Nikkei 225 (mardi): +0,05% à 32'957 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: confirme prévisions 2023 et date de cotation pour Sandoz Sandoz présente ses propres comptes au 1er semestre - Partners Group S1: commission de gestion 786 mio CHF (cons. AWP: 802 mio) Ebit 644 mio CHF (cons. AWP: 582 mio) résultat net 551 mio CHF (cons. AWP: 503 mio) produit d'exploitation 1051 mio CHF (cons. AWP: 962 mio) comm. performance 265 mio CHF (cons. AWP: 154 mio) 2023: autres placements en capital de 17 à 22 mrd USD attendus performance fees de 20%-30% attendus à moyen terme - Zurich Insurance rembourse de manière anticipée un emprunt en euros SPI: - Accelleron S1: chiffre d'affaires 448,6 mio USD (cons. AWP: 448 mio) hausse des coûts compensée en grande partie par celle des prix 2023: objectif croissance 13% confirmé, ~15% avec OMT objectif marge Ebita op. bas fourchette 23-26% S2: normalisation croissance, amélioration marges - BKW S1: Ebit 425 mio CHF (cons. AWP: 303 mio) prestation totale 2397 mio CHF (cons. AWP: 2346 mio) résultat net 340 mio CHF (cons. AWP: 204 mio) 2023: table désormais sur un Ebit entre 600 et 650 mio CHF - Castle PE renoue avec les bénéfices au 1er semestre - Fundamenta Real Estate S1: taux de vacance 1,3% (fin 2022: 1,6%) S1: produit net des loyers 20,58 mio CHF (20,15 mio) Ebit 10,8 mio CHF (15,6 mio) résultat net 5,0 mio CHF (10,9 mio) résultat des revalorisations -3,8 mio CHF (2,15 mio) 2023: évalue la marge de manoeuvre concernant la base de capital - GAM: Newgame recourt contre une condition de la Copa à son offre - Helvetia: correction de valeur de 27 mio CHF sur participation dans Moneypark MoneyPark et Helvetia unissent leur activités, syngergies de 6-8 mio suppression de 25 à 30 postes PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Immofonds hausse ses revenus locatifs au cours de son exercice 2022-2023 - Départ du patron d'Alpian ANNONCES DE PARTICIPATIONS PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - OFS: statistiques d'hébergement juillet (08:30) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: nouvelle chute de la consommation des ménages en juillet Chine: ralentissement dans les services en août HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: le promoteur surendetté Country Garden évite un défaut de paiement DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9548 - USD/CHF: 0,8855 - future Conf: -33 pb à 149,63% (lundi) - taux au comptant: 0,938% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,19% à 11'054 points - SLI (lundi): -0,09% à 1'744 points - SPI (lundi): -0,14% à 14'576 points - Dax (lundi): -0,10% à 15'825 points - CAC 40 (lundi): -0,51% à 7'280 points

awp-robot/