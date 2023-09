Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - vers une baisse, le pétrole pèse - SMI avant-Bourse: -0,05% à 10'919,38 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,57% à 34'443 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,06% à 13'872 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,68% à 33'016 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé: Grève à Nestlé Waters en France, sous le coup d'un plan social acquisition d'une participation maj. dans le brésilien Grupo CRM la transaction devrait se conclure en 2024 - Swatch lance un partenariat avec Blancpain pour une nouvelle montre SPI: - DKSH conclut un accord de distribution avec Syngenta en Thaïlande - Santhera S1: résultat net -23,3 mio CHF (-29,7 mio) recettes issues des contrats avec clients 3,9 mio CHF (6,3 mio) liquidités suffisantes jusqu'en 2025 liquidités à fin juin à 1,7 mio CHF (fin 2022: 1,4 mio) examen des demandes d'homologation de Vamorolone en cours confirme avoir reçu en juillet 90 mio USD de l'accord avec Catalyst réduit légèrement sa perte au 1er semestre (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - En Colombie, une mine de charbon de Glencore dans le collimateur du président ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: Blackrock détient une part de 2,73%; JPMorgan 13,938% - Investis: Caceis SA détient une part de 5,0065% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - BNS: réserves de devises à fin août - Mobilière: résultats S1 - Villars: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage en août à 2,0% (juil. 1,9%), CVS 2,1% (juil. 2,1%) - international: Allemagne: la production industrielle plonge de nouveau en juillet France: 12'200 créations nettes d'emploi dans le privé au 2e trimestre Le commerce chinois toujours fragilisé par la conjoncture en août HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Joe Biden limite l'exploitation pétrolière dans d'immenses zones en Alaska Dirigeants chinois, américain et russe réunis au sommet de l'Asie de l'Est DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9560 - USD/CHF: 0,8915 - future Conf: +2 pb à 149,93% (mercredi) - taux au comptant: 0,975% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,31% à 10'924 points - SLI (mercredi): -0,09% à 1'732 points - SPI (mercredi): -0,24% à 14'425 points - Dax (mercredi): -0,19% à 15'741 points - CAC 40 (mercredi): -1,17% à 7'194 points

awp-robot/sw/ol