Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - indécise, la hausse du pétrole en cause - SMI avant-Bourse: +0,08% à 10'891,13 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,20% à 33'550 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,22% à 13'093 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,31% à 31'948 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Ams Osram T3: profitabilité dans le haut de la fourchette, marge Ebit 5-8% confirme attendre un chiffre d'affaires de 840-940 mio EUR s'assure plus de 2 milliards d'euros de financements (SUPPRIMER?) augmenter les fonds propres à env. 30% et réduire l'endettement émissions avec droits de souscription et emprunts pour 2,5 mrd EUR couvrir les besoins de financement jusqu'en 2025/26 ag. extra. le 20 octobre pour voter l'augmentation de capital CEO: voulons nous défaire des affaires non rentables SPI: - Also: Andreas Kuhn nommé directeur financier à partir du 1er octobre - Autoneum: 98,4% des droits de souscription utilisés a vendu les actions restantes de l'offre de droits de souscription va recevoir comme prévu 100 mio CHF avec augmentation de capital - Basilea: publication de données de phase III sur le ceftobiprole - DKSH: Terra Firma signe un contrat de distribution avec TBF Environmental - Evolva: accord de disitribtion avec Lehvoss, volume de 1,5 mio CHF - Komax: nouveaux objectifs à moyen terme chiffre d'affaires de plus de 1 mrd CHF en 2028 Ebit de plus de 120 mio CHF d'ici à 2028 croissance de 6-9% par an d'ici à 2028 maintient le taux d'investissements R&D à 8-9% du chiffre d'affaires veut croître plus rapidement que le marché - Sensirion lance un dispositif de contrôle de la qualité de l'air avec Airteq - Wisekey accord de distribution à Taïwan avec Holy Stone PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Migros augmente les salaires entre 2,1 et 2,5% l'année prochaine - Kursaal Bern nomme une nouvelle directrice des opérations - Antoine Gallimard sort du silence un an après la plainte de Payot ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Airesis: résultats S1 - Zwahlen et Mayr: résultats S1 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Aevis (0,30 CHF) DIVERS - CH: Coût de la santé: nouveau paquet pour freiner la hausse dans un contexte tendu La situation se détend pour les hypothèques à court terme - international: L'action du chinois Evergrande suspendue à la Bourse de Hong Kong DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9671 - USD/CHF: 0,9205 - future Conf: +8 pb à 147,67% (mercredi) - taux au comptant: 1,046% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,65% à 10'882 points - SLI (mercredi): -0,65% à 1'698 points - SPI (mercredi): -0,67% à 14'253 points - Dax (mercredi): -0,25% à 15'217 points - CAC 40 (mercredi): -0,73% à 7'072 points

awp-robot/sw/