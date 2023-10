Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les poids lourds pharmcaeutique pansent un accès de morosité sinon généralisé en cette entame de quatrième trimestre. - SMI avant-Bourse: +0,19% à 10'984,71 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,47% à 33'508 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,14% à 13'219 points - Nikkei 225 (lundi): -0,06% à 31'838 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis revendique un succès en phase III sur l'Iptacopan SPI: - Aryzta 2022/23: chiffre d'affaires 2123,2 mio EUR (cons. AWP: 2112 mio) croissance organique 21,6% (cons. AWP: 21,3%) Ebitda 271,3 mio EUR (cons. AWP: 265,7 mio) marge Ebitda 12,8% (cons. AWP: 12,6%) nomme Christophe Toitot au sein de sa direction générale - Basilea: la FDA entre en matière sur l'homologation du ceftobiprole décision de la FDA attendue pour début avril 2024 - CI Com S1: résultat net -0,13 mio CHF (-0,21 mio CHF) - Cosmo signe un accord de licence avec Hikma pour le produit Winlevi - DKSH Healthcare se renforce en Australie et acquiert Partizan - EFG nomme Tobias Wehrli directeur général d'EFG Bank von Ernst - EPH S1: résultat net -132,1 mio EUR (-37,1 mio) recettes nettes 15,6 mio EUR (11,5 mio activités poursuivies) - GAM nomme Elmar Zumbühl directeur général avec effet immédiat - Igea Pharma: 1,32 million d'euros de bénéfice au 1er semestre - Leclanché autorisé à publier ses résultats semestriels jusqu'au 31 octrobre - Newron: Margarita Chavez pressentie au conseil d'administration en 2024 - Polypeptide: facilité de crédit (RCF) de 111 mio EUR s'assure une facilité de crédit - Altana finalise le rachat de Von Roll - VT5: augmentation de capital prévue - prix d'émission entre 10 et 10,50 CHF a trouvé une cible potentielle d'acquisition möglichen, le groupe R&S - Wisekey S1: perte opérationnelle 5,9 mio USD (-6,6 mio) perte nette 7,1 mio USD (+0,8 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Swiss Estates: revenus quasiment stables sur les six premiers mois de 2023 - Geneuro revoit quelque peu sa position de trésorerie à mi-parcours ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alpine Select: Raymond J. Bär détient une part de 15,38% - DocMorris: UBS Group AG détient une part de 20,08% - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% PRESSE DU WEEK-END - Le problème de financement d'AMS Osram est résolu (CFO) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail août - OFS: chiffres d'affaires des services juillet - Indices PMI des directeurs d'achat septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Le moral des grandes entreprises japonaises s'est amélioré plus que prévu HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Perrot Duval (2,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Donald Trump en procès pour avoir gonflé ses actifs immobiliers DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9672 - USD/CHF: 0,9157 - future Conf: +105 pb à 146,57% (vendredi) - taux au comptant: 1,087% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,42% à 10'964 points - SLI (vendredi): +0,58% à 1'715 points - SPI (vendredi): +0,57% à 14'369 points - Dax (vendredi): +0,41% à 15'387 points - CAC 40 (vendredi): +0,89% à 7'135 points

awp-robot/sw/