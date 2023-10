Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les courtiers parient sur une mauvaise surprise sur le front de l'emploi aux Etats-Unis (chiffres officiels du chômage agendés à 14h30 en Suisse), susceptible d'infléchir l'intransigeance de la Réserve fédérale (Fed) dans sa lutte contre l'inflation persistante. Toute autre surprise sur le sujet rebattrait la donne. - SMI avant-Bourse: +0,24% à 10'809,34 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,03% à 33'120 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,12% à 13'220 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,16% à 31'027 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Arundel a finalisé la vente de l'immeuble londonien de sa filiale - Datacolor: résultat provisoire définitif de l'OPA, Dubach détient 99,2% - Les actionnaires de Dormakaba valident toutes les propositions - Implenia remporte deux contrats en Allemagne pour 100 mio EUR - Peach Property: le président Reto Garzetti démissionne l'administateur Kurt Hardt démissionne aussi Klaus Schmitz prend la présidence du conseil d'administration - Spexis livrera lundi un point de situation sur son avenir PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: UBS Fund Management détient 5,01% - Adecco: UBS Fund Management détient une part de 5,01% - Dufry: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: Morgan Stanley détient une part de 4,93% - Sandoz Group: Novartis détient une part de 4,2981% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: réserves de devises septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage en septembre à 2,0% (août 2,0%), CVS % (juil. 2,1%) - international: Japon: la consommation des ménages encore en repli en août Allemagne: rebond inattendu des commandes industrielles en août HORS DIVIDENDE 09.10: - Dormakaba (9,50 CHF) DIVERS - CH: Fédérales 2023: les candidats au National sont plus âgés, part féminine stable Plus de 60% Suisses favorables à une baisse de la redevance SSR - international: Huit drones ukrainiens abattus dans l'ouest de la Russie La SEC veut obliger Musk à répondre à ses questions sur Twitter DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,9134 - future Conf: -42 pb à 146,10% (jeudi) - taux au comptant: 1,161% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,25% à 10'783 points - SLI (jeudi): +0,30% à 1'686 points - SPI (jeudi): +0,24% à 14'119 points - Dax (jeudi): -0,20% à 15'070 points - CAC 40 (jeudi): +0,02% à 6'998 points

awp-robot/sw/