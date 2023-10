Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Flottement après l'explosion de violences au Proche-Orient. Le conflit fait flamber les cours du brut et vient ajouter de nouvelles incertitudes sur le terrain géopolitique. - SMI avant-Bourse: -0,08% à 10'829,23 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,87% à 33'408 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,60% à 13'431 points - Nikkei 225 (lundi): jour férié NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: remanie son comité exécutif départs de Yves Robert-Charrue et de Beatriz Sanchez se dote d'un nouvelle unité Client, Strategy and Experience - Novartis: la FDA autorise Cosentyx en intraveineuse SPI: - Addex veut transformer le rapport entre ses ADS américains et ses actions - Aryzta rachète 120,3 millions de francs suisses de son emprunt hybride - Newgame détient bel et bien 27,13% des parts de GAM - Talenthouse: délai jusqu'à fin octobre pour publier les chiffres semestriels PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Cimbali rachète Vassalli Service, son distributeur en Suisse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank passe sous 3%; Goldman Sachs détient 5,15% - Dufry: Norges Bank détient une part de 3,01% - Meyer Burger: Norges Bank passe sous 3%; Morgan Stanley détient 5,01% - Santhera: JPMorgan détient une part de 19,981% - Tecan: Candriam Luxembourg détient une part de 2,96% - U-blox: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - Wisekey détient en propre 2,69%/38,51%, Joel Arber 5,04% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Spexis: CC marche des affaires DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Dormakaba (9,50 CHF) DIVERS - CH: ràs - international: Israël tente de reprendre le contrôle face à l'offensive du Hamas Les cours du pétrole s'envolent en raison de l'offensive du Hamas FMI et Banque mondiale se réunissent au Maroc Entre Paris et Berlin, tension sur la ligne électrique Pologne: les liens avec Kiev et l'UE en jeu lors de législatives très serrées Automobile: 4000 salariés supplémentaires en grève aux Etats-Unis Pékin appelle Washington à "gérer les différends de façon plus rationnelle" DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9599 - USD/CHF: 0,9090 - future Conf: -46 pb à 145,64% (vendredi) - taux au comptant: 1,16% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,50% à 10'838 points - SLI (vendredi): +0,72% à 1'698 points - SPI (vendredi): +0,31% à 14'163 points - Dax (vendredi): +1,06% à 15'230 points - CAC 40 (vendredi): +0,91% à 7'060 points

awp-robot/sw/