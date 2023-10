Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une pause digestive des gains de la veille, dans l'attente de la publicatiuon du procès verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis. - SMI avant-Bourse: -0,25% à 10'974,71 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,40% à 33'739 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,58% à 13'563 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,70% à 31'967 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: formule sous-cutannée d'Ocrevus (SeP) aussi efficace qu'intraveineuse SPI: - Leclanché décroche une commande pour une barge hybride de Lafarge - Datacolor: Werner Dubach détient 99,31% au terme de son offre - Dormakaba va supprimer 183 emplois en Suisse - L'assemblée générale extraordinaire de Dufry agendée au 3 novembre - U-blox 9 mois: chiffre d'affaires 436 mio CHF (cons. AWP: 458 mio) T3: chiffre d'affaires -42% (-37% ML), phénomène de déstockage évolution recettes entre -6% et +/-0% 2023: objectifs reconduits marge Ebitda ajustée entre 18 et 22% CEO: confiant pour perspectives à long terme - Varia US: dividende extraordinaire de 3,00 CHF/action proposé assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 3 novembre PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Wüest Partner acquiert une participation dans Signa-Terre et reprend Khephren ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: UBS Fund Management détient une part de 4,69% - Idorsia: Bank of America Corporation détient une part de 5,311% - Montana Aerospace: Schroders détient une part de 3% - Sandoz: Blackrock détient une part de 6,04% - Tecan: Norges Bank détient une part de 5,04% - Zug Estates: Basellandschaftliche Pensionskasse détient 3,000084% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat - Flughafen Zürich: statistiques septembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Allemagne : le fort recul de l'inflation confirmé en septembre HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Un nouveau séisme, de magnitude 6,3, frappe l'ouest de l'Afghanistan Tous les vols suspendus à l'aéroport de Luton en raison d'un incendie Israël-Gaza: le bilan s'alourdit, des milliers de morts au total Troisième forum des Nouvelles routes de la soie les 17 et 18 octobre en Chine Mexique: l'ouragan Lidia s'affaiblit, au moins un mort RATING DE CRÉDIT: - Fitch confirme la note "BB" de Peach Property DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9595 - USD/CHF: 0,9051 - future Conf: +20 pb pb à 145,70% (mardi) - taux au comptant: 1,135% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +1,66% à 11'002 points - SLI (mardi): +1,87% à 1'720 points - SPI (mardi): +1,64% à 14'366 points - Dax (mardi): +1,95% à 15'424 points - CAC 40 (mardi): +1,45% à 7'162 points

awp-robot/sw/