Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - favorable après la Fed et avant la BoE - SMI avant-Bourse: +0,40% à 10'545,50 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,67% à 33'275 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,64% à 13'061 points - Nikkei 225 (jeudi): +1,10% à 31'950 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit 9 mois: chiffre d'affaires 2390 mio CHF (cons. AWP: 2382 mio) Ebitda 749 mio CHF (cons. AWP: 738 mio) marge Ebitda 31,3% (cons. AWP: 31,0%) résultat net 516 mio CHF (cons. AWP: 507 mio) efffet favorable des hausses de prix de 10% (S1 11%) handicap devises sur revenus 119 mio CHF (S1 94 Mio) T3: revenus de 728 mio CHF (-7,9%) 2023: recul des ventes autour de 5% en ML marge Ebit entre 29% et 30% (autour de 29%) - Swisscom 9 mois: chiffre d'affaires net 8202 mio CHF (cons. AWP: 8177 mio) résultat net 1310 mio CHF (cons. AWP: 1286 mio) Ebitda 3477 mio CHF (cons. AWP: 3470 mio) Ebit 1714 mio CHF (cons. AWP: 1677 mio) chiffre d'affaires en Suisse en repli de 0,6% chiffre d'affaires en Italie en hausse de 6% (EUR) 2023: objectif dividende 22 francs suisses/action confirmé objectif Ebitda 4,6 à 4,7 mrd CHF confirmé objectif recettes abaissé à 11,0 mrd CHF (11,1-11,2 mrd) objectif investissements autour de 2,3 mrd CHF confirmé - Zurich Insurance: acquiert 51% de l'indienne Kotak Mahindra Bank SPI: - Adecco T3: chiffre d'affaires 5958 mio EUR (cons. AWP: 5954 mio) marge bénéficiaire brute 20,8% (cons. AWP: 20,6%) Ebita ajusté 235 mio EUR (cons. AWP: 194 mio) résultat net 103 mio EUR (108 mio) marge EBITA ajustée 4,0% (cons. AWP: 3,2%) croissance organique ajustée +3% (cons. AWP: 1,8%) T4: marge brute et base de coûts stables en glissement trimestriel volumes robustes en octobre signaux de redressement persistants en Amérique du Nord Daniela Seabrook désignée responsables ressources humaines 2023: objectifs économies G&A relevé à 90 mio EUR (60 mio) - Barry Callebaut veut être plus rentable, après une transition - CFT T3: chiffre d'affaires 225,0 mio CHF (232,4 mio) - DKSH rachète les activités de Bio-Strategy en Océanie, 40 mio de recettes - Dufry T3: chiffre d'affaires 3668.1 mio CHF (cons. AWP: 3607 mio) croissance organique 16,0% (cons. AWP: 14,3%) EBITDA ajusté 401,7 mio CHF, marge 11% tendance porteuse intacte au 4e trimestre 30 mio CHF synergies de fusion avec Autogrill en 2023 déjà dividende de 70 centimes/action prévu pour 2023 croissance organique octobre 14,6% 2023: croissance organique autour de 20%, marge Ebitda 8,5-8,7% - Georg Fischer: chiffre d'affaires Corys Piping Systems autour de 80 mio CHF détient 92,0% d'Uponor (résultat provisoire) - Mikron: départ à fin avril 2024 du directeur financier Javier Perez Freije - Oerlikon T3: chiffre d'affaires 623 mio CHF (cons. AWP: 659 mio) entrées de commandes 567 mio CHF (cons. AWP: 630 mio) ventes Surface Solutions 368 mio CHF (cons. AWP: 378 mio) ventes Polymer Processing 255 mio CHF (cons. AWP: 281 mio) Ebitda opérationnel 98 mio CHF (cons. AWP: 98 mio) marge Ebitda ajustée 15,7% (cons. AWP: 14,9%) 2023: objectifs confirmés - Valiant 9 mois: bénéfice net 99,7 mio CHF (cons. AWP: 109,5 mio) produit d'exploitation 406,7 mio CHF (cons. AWP: 400,4 mio) résultat d'exploitation 169,3 mio CHF (cons. AWP: 161,4 mio) 2023: bénéfice toujours supérieur à l'année préc. attendu bénéfice supérieur à 2022 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alcon: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Georg Fischer détient 92,0% d'Uponor - Georg Fischer détient 92,0% d'Uponor (résultat provisoire) - Meyer Burger: BNP Paribas Asset Management UK Ltd détient une part de 3,1% - UBS: Blackrock détient une part de 5,003% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Seco: climat de consommation (sondage T4) - Aluflexpack: chiffre d'affaires T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFS: chiffre d'affaires services en août: -12,0% sur un an (juillet -10,0%) IPC +0,1% sur un mois à 106,4 points en octobre l'inflation stable en octobre à 1,7% sur un an - international: ras DIVERS - CH: ras - international: Tempête Ciaran: 1,2 million de foyers français privés d'éléctricité Le Premier ministre japonais annonce un plan de soutien massif Banque d'Angleterre: vers une prolongation de la pause sur les taux Premières évacuations depuis Gaza, Israël bombarde un camp de réfugiés L'aide à Israël et à l'Ukraine en débat au Congrès américain Face à l'obésité, la Colombie relève les taxes sur certains produits Fukushima: début de la 3e phase de rejet de l'eau de la centrale accidentée DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 0,9588 - USD/CHF: 0,9044 - future Conf: -25 pb à 147,05% (mercredi) - taux au comptant: 1,119% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,08% à 10'504 points - SLI (mercredi): +0,85% à 1'642 points - SPI (mercredi): +0,96% à 13'747 points - Dax (mercredi): +0,76% à 14'923 points - CAC 40 (mercredi): +1,58% à 6'933 points

awp-robot/sw/