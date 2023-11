Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Maussade, les investisseurs en panne d'inspiration - SMI avant-Bourse: -0,06% à 10'570,75 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,10% à 34'096 points - Nasdaq Comp (lundi): +0,30% à 13'519 points - Nikkei 225 (mardi): -1,34% à 32'272 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS Group T3: bénéfice avant impôts -255 mio USD (cons. AWP: -479 mio) résultat net -785 mio USD (cons. AWP: -430 mio) produit d'exploitation 11'695 mio USD (cons. AWP: 11'364 mio) charges d'exploitation 11'644 mio USD (5916 mio) avoirs sous gestion (AuM) 5373 mrd USD (fin T2: 5530 mrd) ratio de fonds propres durs (CET) 14,4% (14,4%) ratio de levier (CET) 4,9% (4,8%) ratio coûts/revenus 99,6%, bereinigt 89,3% (objectif <70%) résultat avant impôts ajusté +844 mio USD argent nouveau GWM 22 mrd USD (UBS 18 mrd/CS 3 mrd) Nenouveaux dépôts net 33 mrd USD nouvelles provisions risques de crédit 306 mio USD rendement (RoCET) -4,0%, ajusté +1,1% (objectif: ~15%) bénéfice avant impôts P&C 997 mio CHF (ajusté 773 Mio) résultat avant impôts IB -230 mio USD (ajusté -116 mio) bénéfice avant impôts AM 31 mio USD (ajusté; 156 mio) résultat avant impôts GWM 1007 mio USD (ajusté 1119 mio) résultat avant impôts NCL -1932 mio USD (ajusté -1014 mio) réduction des actifs à risques dans NCL de 6,4 mrd USD économie brutes de 3 mrd USD jusqu'ici en 2023 aligne la direction de Credit Suisse Suisse sur celle d'UBS Suisse nouvelles économies au T4 effectifs réduits de 13'000 unités depuis fin 2022 effectifs réuits de 4000 unités au T3 prévisions de croissance difficiles à effectuer tablons sur transfert liqidités clients vers placements rendement élevé frais d'intégration 2 mrd USD politique de rémunération des actionnaires progressive maintenue frais d'intégration de 1 mrd USD au T4 provisions pour risques légaux fin septembre 4,0 mrd USD (juin 6,1 mrd) 2,3 mrd USD de provisions risques légaux pour Credit Suisse Ermotti: afflux conséquents dans gestion de fortune en Suisse confiant pour la suite SPI: - Adecco confirme ses objectifs à moyen terme - Burkhalter acquiert la valaisanne C2B Electrotechnique (CA 4,5 mio CHF) - Datacolor: Werner Dubach lance la procédure d'annulation des titres restants - PEH S1: bénéfice net 7,3 mio EUR (11,3 mio) - PSP 9 mois: produit des loyers 247,55 mio CHF (cons. AWP: 246,1 mio) résultat net avant revalo. 210,76 mio CHF (181,3 mio) Ebitda av. revalorisations 226,9 mio CHF (cons. AWP: 223,9 mio) résultat net 155,3 mio CHF (cons. AWP: 128,8 mio) taux de vacance 3,2% (S1: 3,2%) évolution positive de la location de surfaces commerciales 2023: objectif Ebitda 295 mio CHF confirmé - SPS: Detlef Trefzger désigné pour remplacer Christopher Chambers au conseil PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Asmallworld: GHA Holdings Limited détient une part inférieure à 3% - Avolta: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Minoteries: Northstar Holding AG détient une part de 9% - Montana Aerospace: Schroders plc détient une part de 3,03% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 4,93% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: indice des prix de l'immobilier T3 - BNS: réserves de devises à fin octobre - KOF: CP prévisions dépenses de santé, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage octobre 2,0% (septembre 2,0%), CVS 2,1% (2,1%) - international: Japon: la consommation des ménages a de nouveau reculé en septembre Chine: la chute des exportations s'est accélérée en octobre HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Varia US (3,50 CHF) DIVERS - CH: Avenir Suisse plaide pour un accord sur l'électricité avec l'UE Les remontées mécaniques grisonnes inquiètent pour leur survie - international: Netanyahu refuse un cessez-le-feu et veut le contrôle de la sécurité à Gaza EMPRUNT - AFF/BNS: la Confédération rouvre les emprunts 0,0% 2034 et 2039 DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9636 - USD/CHF: 0,9009 - future Conf: -222 pb à 144,42% (lundi) - taux au comptant: 1,123% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,03% à 10'577 points - SLI (lundi): -0,22% à 1'665 points - SPI (lundi): -0,09% à 13'882 points - Dax (lundi): -0,35% à 15'136 points - CAC 40 (lundi): -0,67% à 7'014 points

awp-robot/sw/