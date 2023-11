Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - à la peine, les propos de Jerome Powell pèsent - SMI avant-Bourse: -0,59% à 10'581,75 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,65% à 33'892 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,94% à 13'521 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,24% à 32'568 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont S1: chiffre d'affaires 10221 mio EUR (cons. AWP: 10'358 mio) marge Ebit 26% (cons. AWP: 27,5%) résultat net 2160 mio EUR (cons. AWP: 2155 mio) Ebit 2655 mio EUR (cons. AWP: 2846 mio) ventes joaillerie 6953 mio EUR (cons. AWP: 7012 mio) ventes de montres 1987 mio EUR (cons. AWP: 2050 mio) croissance organique 12,0% (cons. AWP: 12,7%) vents contraires accrus en raison des incertitudes performance une nouvelle fois mitigée croissance affaiblie au T2, pression inflationniste liquidités nettes à fin septembre 5,8 Mrd EUR 2023/24: normalisation des attentes de croissance solide bilan prépare la croissance à long terme confiance dans perspectives de croissance à long terme nomme Karlheinz Baumann directeur des opérations du groupe prés: les clients demeurent prudents en Chine et les autres marchés nous ne pouvons pas intervenir directement chez Farfetech à moyen terme cependant optimiste - Zurich Insurance améliore sa performance et se développe aux USA SPI: - Dätwyler: croissance dans le bas de la fourchette dans un futur proche table sur une marge EBIT d'au moins 18% en 2026 confirme ses objectifs 2023 confirme ses objectifs annuels et à moyen terme veut s'étendre à de nouvelles régions - Lem S1: entrées de commandes 141,5 mio CHF (cons. AWP: 165,8 mio) Ebit 51,7 mio CHF (cons. AWP: 50,9 mio) chiffre d'affaires 223,3 mio CHF (cons. AWP: 222,3 mio) marge Ebit 23,1% (23,1%) résultat net 43,4 mio CHF (cons. AWP: 40,8 mio) 2023/24: chiffre d'aff. 420 à 440 mio CHF, marge EBIT plus de 20% attendu après UN solide S1, quelque peu prudent pour le S2 carnet commandes sur base solide, commandes à court terme en progression H1: environnement difficile en Chine - Vetropack: enquête des autorités cartellaires italiennes - Züblin S1: résultat net 0,5 mio CHF (3,4 mio) Ebitda 3,3 mio CHF (3,0 mio) revenus locatifs 4,5 mio CHF (4,4 mio) taux de vacance à 8,9% (fin 22/23: 8,9%) focalisation sur l'amélioration du taux de vacance objectif demeure d'étoffer le portefeuille par des achats S2: confiant de pouvoir poursuivre sur une bonne base opérationnelle PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le directeur général d'Ameropa démissionne au 30 novembre ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex détient en propre 33,04%/64,39% - AMS Osram: plusieurs changements de participation - Idorsia: Bank of America Corporation détient une part de 6,376% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: Dätwyler: Journée des investisseurs, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: La BNS réaffirme la pertinence de son rôle de prêteur ultime Les trains circulent à nouveau selon l'horaire à Renens - international: Les Etats-Unis une nouvelle fois au bord de la paralysie budgétaire Les Etats-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya Gaza: des milliers de civils fuient le nord, pourparlers sur une trêve DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9643 - USD/CHF: 0,9040 - future Conf: +19 pbB à 147,06% (jeudi) - taux au comptant: 1,095% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,47% à 10'645 points - SLI (jeudi): +0,70% à 1678 points - SPI (jeudi): +0,55% à 13'972 points - Dax (jeudi): +0,81% à 15'353 points - CAC 40 (jeudi): +1,82% à 7114 points

