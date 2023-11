Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive après Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,24% à 10'580,64 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,15% à 34'283 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,05% à 13'798 points - Nikkei 225 (lundi): +0,05% à 32'585 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Basilea: acquiert le traitement antifongique à large spectre Fosmanogepix potentiels paiements d'étape de 101 à 110 mio USD 2023: bénéfice net désormais attendu à 2-6 (41-46) mio CHF bén. opérationnel désormais attendu à 11-15 (50-55) mio CHF 2024: résultats opérationnel et net toujours attendus dans le vert - La filiale égyptienne d'Orascom progresse sur 9 mois -Phoenix Mecano: programme de rachat d'actions jusqu'à 29,6 mio CHF - Schaffner: TE Connectivity détient désormais 89,1% des actions Schaffner toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues - VT5: Veraison soutient la fusion de VT5 avec R&S Group PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: The Goldman Sachs Group, Inc. détient une part inférieure à 3% - Avolta: Norges Bank détient une part de 3,21% - Highlight Event: Hans Peter Tobler détient une part de 4,86% - Idorsia: UBS Group AG détient une part de 10,13% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - 08h30 OFS: marché du travail au T3 - 17h40 Flughafen Zürich: statistiques octobre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Des hausses de salaire réelles possibles, selon le patron de l'UPS - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9643 - USD/CHF: 0,9018 - future Conf: -72 pb à 146,34% (vendredi) - taux au comptant: 1,15% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,84% à 10'555 points - SLI (vendredi): -0,98% à 1'662 points - SPI (vendredi): -0,80% à 13'861 points - Dax (vendredi): -0,77% à 15'234 points - CAC 40 (vendredi): +0,15% à 7'045 points

awp-robot/