Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Petit regain de confiance, après le recul de l'inflation aux USA en octobre. - SMI avant-Bourse: +0,13% à 10'729,77 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,43% à 34'828 points - Nasdaq Comp (mardi): +2,37% à 14'094 points - Nikkei 225 (mercredi): +2,52% à 33'520 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon T3: chiffre d'affaires 2303 mio USD (cons. AWP: 2348 mio) marge op. de base 19,5% (cons. AWP: 19,9%) résultat de base par action 0,66 USD (cons. AWP: 0,67 USD) marge opérationnelle 12,7% (cons. AWP: 11,6%) résultat par action 0,41 USD (cons. AWP: 0,35 USD) CA Surgical 1276 mio USD (1216 mio) CA Vision Care 1027 mio USD (908 mio) - Holcim: cède ses affaires en Ouganda et en Tanzanie valeur d'entreprise des activités cédées de 120 mio USD - Roche: données de phase II positives avec zilebesiran (pression sanguine) obtient un feu vert en Suisse pour Columvi contre le lymphome SPI: - Also acquiert l'autrichien Target Holding - DKSH et Bionap s'associent en Suisse, Allemagne et Autriche - Inficon inaugure une installation de production-vente-services en Malaisie - Softwareone T3: Ebitda ajusté 47,9 mio CHF (cons. AWP: 49,6 mio) marge Ebitda ajustée 20,5% (cons. AWP: 21,0%) chiffre d'affaires 233,4 mio CHF (cons. AWP: 236,2 mio) ventes Marketplace 121,0 mio CHF (cons. AWP: 123,4 mio) ventes Services 112,4 mio CHF (cons. AWP: 112,8 mio) économies à hauteur de 27 mio CHF à fin septembre 2023: croissance des ventes désormais attendue à près de 10% marge Ebitda confirmée entre 24 et 25% 2024: économies attendues à 50 mio CHF au niveau des charges réinvestissement de 50% des économies réalisées - Talenthouse propose un nouvel administrateur et d'augmenter son capital - U-Blox: SEO représente désormais le plus gros actionnaire - Wisekey 2023: chiffre d'affaires attendu à 30 mio USD regroupe ses filiales sous un seul toit à Genève - Ypsomed S1: chiffre d'affaires 255,39 mio CHF (cons. AWP: 250,3 mio) ventes Delivery Systems 176,53 mio CHF (cons. AWP: 171,1 mio) ventes Diabetes Care 72,6 mio CHF (cons. AWP: 71,5 mio) Ebit 39,9 mio CHF (cons. AWP: 37,5 mio) résultat net 36,6 mio CHF (cons. AWP: 32,9 mio) 2023/24: prévisions confirmées croissance recettes autour de 25% Ebit attendu à au moins 90 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Genève Aéroport nomme un nouveau directeur général - Pax nomme une directrice des opérations ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Comet: la fondation Ernst Göhner détient une part de 3% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 15,323% - Highlight Event: Rolf Elgeti détient une part de 9,63% - Idorsia: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% - Tecan: Wellington Management Group LLP détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - OFS: statistiques d'hébergement (1ère estimation) - Alcon: CC résultats T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Royaume-Uni: l'inflation chute plus que prévu en octobre à 4,6% Japon: repli du PIB au 3e trimestre France: taux de chômage en hausse à 7,4% au troisième trimestre (Insee) HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Le TF va se pencher sur la publication des importations d'or Emmanuel Macron à Berne au premier jour de sa visite en Suisse Les intempéries perturbent le trafic routier et ferroviaire en Suisse romande - international: 96% des producteurs de pétrole et de gaz continuent d'investir Le versement de dividendes en légère baisse au 3e trimestre A Gaza, opération israélienne dans l'hôpital al-Chifa DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9660 - USD/CHF: 0,8887 - future Conf: +85 pb à 147,33% (mardi) - taux au comptant: 1,074% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +1,18% à 10'716 points - SLI (mardi): +1,85% à 1'698 points - SPI (mardi): +1,42% à 14'098 points - Dax (mardi): +1,76% à 15'614 points - CAC 40 (mardi): +2,00% à 7'186 points

