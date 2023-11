Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - négative, pas de salut à attendre de Wall Street (jour férié) - SMI avant-Bourse: -0,06% à 10'825,55 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,53% à 35'273 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,46% à 14'266 points - Nikkei 225 (jeudi): xx% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika étend des capacités de production d'adjuvants pour le béton aux USA SPI: - Asmallworld s'empare du portail de réservation en ligne Jetbeds.com - Bellevue Group: l'actuel CFO quittera l'entreprise fin février 2024 nomme Stefano Montalbano directeur financier (CFO) - Carlo Gavazzi S1: chiffre d'affaires 97,5 mio CHF (104,7 mio) Ebit 16,4 mio CHF (19,5 mio) résultat net 12,3 mio CHF (13,8 mio) voit des défis aux USA et Chine voit de grandes opportunités dans le reste de l'Asie et Europe - Epic 9 mois: revenus (des loyers etc.) 50,4 mio CHF (46,9 mio) valeur du portefeuille 1,53 mrd CHF - Georg Fischer détient désormais 97,1% d'Uponor - Helvetia s'attend à des dommages exceptionnels PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - TAP Air Portugal veut renforcer sa présence à Genève ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: plusieurs changements de participation - Crealogix: groupe Mayfin Management/Vencora UK Limited détient 52,23% - SIG Group: Laurens Last détient une part de 9,6357% - Sika: UBS Fund Management détient une part de 3,01% - Skan: Martin Reber détient une part inférieure à 3% - Tecan: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: DIVERS - CH: ras - international: Pyongyang renforce sa présence militaire à la frontière, sat. espion lancé Vers une large victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas La COP28, un "moment de vérité" pour l'industrie du gaz et du pétrole (AIE) L'OMS s'inquiète d'une hausse de maladies respiratoires en Chine Israël-Hamas: pas de trêve ni de libération d'otages avant vendredi DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9631 - USD/CHF: 0,8830 - future Conf: +48 pb à 148,94% (mercredi) - taux au comptant: 0,934% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,47% à 10'832 points - SLI (mercredi): +0,42% à 1'715 points - SPI (mercredi): +0,40% à 14'212 points - Dax (mercredi): +0,36% à 15'958 points - CAC 40 (mercredi): +0,19% à 7'261 points

awp-robot/sw/