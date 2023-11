Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans inspiration, au lendemain d'une séance blanche à Wall Street pour Thanksgiving - SMI avant-Bourse: -0,04% à 10'847,79 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): Fermé pour Thanksgiving - Nasdaq Comp (jeudi): Fermé pour Thanksgiving - Nikkei 225 (vendredi): +0,52% à 33'626 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: SPI: - Forbo: Peter Altorfer ne se représentera pas à l'élection pour le CA propose Jörg Kampmeyer et Bernhard Merki à l'élection au CA -Talenthouse: SIX reporte la décision de décotation jusqu'au 15 janvier - Impressum dénonce des négociations stériles avec TX Group - Wisekey propose Philippe Monnier pour l'élection au CA PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore examine la relocalisation de son projet de recyclage des batteries - Salt 9 mois: recettes 819,0 mio CHF (+3,0%) Ebitda 427,1 mio CHF (+4,7%) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Belimo: 1832 Asset Management L.P. détient une part de 4,88% - Crealogix: David Moreno détient une part inférieure à 3% - DocMorris: CS Funds détient une part de 3,01% - Molecular Partners: Oleg Nodelman détient moins de 3%, Mark N. Lampert 24,13% - Oneswissbank: HPF Holding de Participations détient une part de 65,7%/2% - Skan: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 3,6471% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: baromètre de l'emploi T3 - OFS: la parahôtellerie au T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Gaza: entrée en vigueur d'une trêve de quatre jours entre Israël et le Hamas Climat: trois bonnes nouvelles depuis l'accord de Paris Un "Black Friday" dans un contexte économique incertain aux USA DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9642 - USD/CHF: 0,8840 - future Conf: -20 pb à 148,83 (jeudi) - taux au comptant: 0,922% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,18% à 10'852 points - SLI (jeudi): +0,08% à 1'716 points - SPI (jeudi): +0,12% à 14'229 points - Dax (jeudi): +0,23% à 15'995 points - CAC 40 (jeudi): +0,67% à 7'278 points

