Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en petite baisse, manque d'impulsion majeure - SMI avant-Bourse: -0,18% à 10'859,82 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,33% à 35'390 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,11% à 14'251 points - Nikkei 225 (lundi): -0,53% à 33'448 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: provisions en raison de risque unique dans portefeuille de crédit reversements confirmés, ratio d'environ 50% engagement nominal de 606 mio CHF même en cas de perte totale, ratio CET1 serait supérieur à 14% - Roche renforce son portefeuille contre l'hépatite - SIG inaugure un centre de recherche en Allemagne SPI: - Aryzta T5: croissance organique 6,5% (cons. AWP: 8,2%) croissance org. Europe 6,4% (cons. AWP: 9,1%) croissance org. autres pays 7,0% (cons. AWP: 8,5%) chiffre d'affaires 538,9 mio EUR (cons. AWP: 548,9 mio) table sur nouvelle croissance des marges en bonne voie pour atteindre objectifs à moyen terme veut serrer la vis au niveau des coûts - Lalique finalise le rachat de Château Lafaurie-Peyraguey - Valartis: rachat d'actions en vue d'abaissement de capital prix de l'offre à 13,75 CHF par action - Varia US 9 mois: revenus locatifs 95,7 mio USD (93,5 mio) Ebitda 32,6 mio USD (71,0 mio) résultat net -91,9 mio USD (163,9 mio) table sur nouvelle baisse de la valeur du portefeuille retour à des conditions de marché normales au plus tard début 2025 Properties en perte sur neuf mois (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. détient une part de 49,92% - Avolta: Norges Bank détient une part de 3,07% - Comet: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Gurit: Schroders plc détient une part de 4,98% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Dernier jour prévu de la trêve Hamas/Israël, discussions pour la prolonger DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9646 - USD/CHF: 0,8805 - future Conf: -52 pb à 148,22% (vendredi) - taux au comptant: 0,984% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,26% à 10'880 points - SLI (vendredi): +0,20% à 1'720 points - SPI (vendredi): +0,27% à 14'267 points - Dax (vendredi): +0,22% à 16'029 points - CAC 40 (vendredi): +0,44% à 7'293 points

