Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Timide tentative de rebond attendue, à la veille de la publication du relevé mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,04% à 10'764,77 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,24% à 35'417 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,29% à 14'282 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,26% à 33'321 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Kühne+Nagel reprend l'agent douanier canadien Farrow - Richemont: n'envisage pas d'investir dans Farfetch et surveille la situation - Le président d'UBS en faveur de pouvoirs élargis pour la Finma SPI: - Addex T3: liquidités 4,8 mio CHF (fin T2: 7,2 mio) résultat net -2,7 mio CHF (-4,2 mio) - BLKB: Stephan Naef quittera le conseil de banque au 30 juin 2024 - Kuros reçoit l'autorisation de la FDA pour son MagnetOs - Spexis: le créancier SGI accepte de négocier une restructuration de dette PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Sportradar gagne le canadien Sportsnet comme client - Release Therapeutics cherche des partenaires pour son vaccin contre le cancer ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Benjamin Leslie Levine détient une part de 0,19% - Evolva: plusieurs changements de participations - Kinarus: Ulrike Bausch détient une part inférieure à 3% - Montana Aerospace: T. Rowe Price Associates, Inc. détient une part de 5,4% PRESSE MERCREDI - Le président d'UBS en faveur de pouvoirs élargis pour la Finma Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Indice UBS-CFA novembre - OCDE: perspectives économiques DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: France: 30'700 créations nettes d'emplois dans le privé au 3e trimestre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: ràs - international: La trêve Israël-Hamas entre dans son 6e jour, tentatives de prolongation L'efficacité énergétique a marqué le pas en 2023, met en garde l'AIE DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9642 - USD/CHF: 0,8772 - future Conf: +86 pb à 149,60% (mardi) - taux au comptant: 0,911% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,56% à 10'760 points - SLI (mardi): -0,70% à 1'699 points - SPI (mardi): -0,60% à 14'106 points - Dax (mardi): +0,16% à 15'993 points - CAC 40 (mardi): -0,59% à 7'250 points

awp-robot/sw/