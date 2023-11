Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - légèrement favorable, trêve prolongée au Proche-Orient - SMI avant-Bourse: +0,26% à 10'831,01 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,04% à 35'430 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,16% à 14'258 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,50% à 33'487 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: marge Ebita attendue à 16-19% (jusqu'ici au moins 15% dès 2023) croissance des ventes attendue à 5-7% objectif RoCE d'au moins 18% actualisé objectif de croissance externe inchangé à 1-2% rachat d'actions envisagés avec liquidités excédentaires croissance du BPA attendue proche de 10% objectif de cinq à dix petites acquisitions par année veut verser des dividende durables et en hausse - VAT: forte demande dans l'activité Advanced Industrials optimisme sur les prévisions de croissance met un terme au chômage partiel en raison de la demande élevée SPI: - EEII veut devenir exploitant de stations-services - Evolva: AG extraordinaire le 21 décembre pour la reprise par Lallemand - Medacta double ses capacités de production à Rancate - ObsEva annonce un accord pour un moratoire sur sa dette - Orell Füssli: Pascale Bruderer nommée administratrice relève les objectifs pour l'exercice 2023 relève ses prévisions pour l'année en cours (SUPPRIMER?) Orell Füsslli 2023: marge Ebit attendue en légère progression en rythme ann. - Starrag: feu vert des actionnaires à la fusion avec Tornos - TX Group: neuf licenciements et 19 départs volontaires chez 20 Minutes 20 Minuten objectif de marge Ebit ajustée 14-16% Tamedia objectif marge EBIT ajustée 2026 à 8-10% Goldbach obj marge Ebit ajustée 2026 à 18-22% (sans Out of Home) définit les objectifs à moyen terme de ses trois unités (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - McKinsey Suisse nomme un nouvel associé senior - Realstone RSF: revenus locatifs en hausse de 3,1% au 1er semestre - Alain Berset admet des contacts avec le directeur de Ringier ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Blackrock détient 5,66%; Bank of America Corporation 15,639% - Evolva: Jurg Trepp détient une part de 6% - Idorsia: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% - Richemont: Compagnie Financière Richemont SA détient une part inférieure à 3% - U-blox: LLB Swiss Investment AG détient une part de 3,01%, Swisscanto <3% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 4,91% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail octobre - KOF: baromètre conjoncturel novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: l'activité manufacturière en repli en novembre Japon: augmentation de la production industrielle en octobre DIVERS - CH: Soupçon de cartels dans le génie civil à Neuchâtel Zurich et Singapour, villes les plus chères au monde, selon The Economist La Suisse tient son rang en matière de compétitivité numérique La Suisse a une responsabilité spéciale à la COP28, selon des ONG optimiste en vue de la COP28 à Dubaï - international: La trêve entre Israël et le Hamas prolongée in extremis DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9578 - USD/CHF: 0,8726 - future Conf: +75 pb à 150,35% (mercredi) - taux au comptant: 0,861% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,39% à 10'803 points - SLI (mercredi): +0,63% à 1'710 points - SPI (mercredi): +0,51% à 14'177 points - Dax (mercredi): +1,09% à 16'166 points - CAC 40 (mercredi): +0,03% à 7'268 points

awp-robot/sw/