Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme de mise avant un rapport attendu sur l'emploi américain, susceptible d'encourager la Réserve fédérale à modérer ses taux d'intérêt dès le premier semestre 2024 - SMI avant-Bourse: +0,21% à 10'990,94 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,17% à 36'117 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,37% à 14'340 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,68% à 32'308 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: SPI: - Adval Tech toujours à la recherche d'un directeur général - Les actionnaires de Datacolor valident toutes les propositions - Schaffner: feu vert des actionnaires au retrait de cotation des actions - La fusion StarragTornos accomplie PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Renaissance veut lever 150 millions supplémentaires - SRPF a vendu trois immeubles pour plus de 40 millions de francs suisses ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Adecco: Franklin Resources, Inc. détient une part de 3,96% - AMS Osram: Blackrock détient une part de 6,55% - Avolta: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Bachem: Blackrock détient une part de 2,9% - Interroll: Blackrock détient une part de 2,99% - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part de 8,11% - Phoenix Mecano: Fund Partner Solutions SA détient une part de 4,66% - Schaffner: J Safra Sarasin Investmentfonds détient <3%, Thomas Matter <3% PRESSE VENDREDI - Hotelleriesuisse: le manque de personnel qualifié s'est atténué CH Media NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Japon: le PIB au 3e trimestre révisé à la baisse (-0,7%) HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Le TPF ordonne le rapatriement des fonds d'un politicien brésilien - international: Intenses combats dans le sud de la bande de Gaza La communauté internationale inquiète de la crise entre Venezuela et Guyana DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9440 - USD/CHF: 0,8755 - future Conf: +40 pb à 150,64% (jeudi) - taux au comptant: 0,695% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,30% à 10'968 points - SLI (jeudi): -0,25% à 1'731 points - SPI (jeudi): -0,31% à 14'329 points - Dax (jeudi): -0,16% à 16'629 points - CAC 40 (jeudi): +0,56% à 7'429 points

awp-robot/sw/