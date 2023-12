Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - En hausse en prévision des banques centrales - SMI avant-Bourse: +0,40% à 11'115,83 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,36% à 36'248 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,45% à 14'404 points - Nikkei 225 (lundi): +1,50% à 32'792 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis: données positives pour Fabhalta contre la HPN étude de phase III positive sur Iptacopan contre C3G - Roche: résultats positifs de suivi à long terme pour l'anticancéreux Kadcyla nouvelles données sur l'efficacité d'Hemlibra pour nourrissons études positives avec Columvi et Lunsumio contre le lymphome détaille un peu le succès clinique de l'inavolisib SPI: - Also conclut l'acquisition de Commaxx - Basilea: la FDA étend son homologation du Cresemba aux enfants - Cosmo étend son partenariat avec Medtronic - IVF Hartmann augmente ses prévisions de résultat pour l'exercice 2023 - Lalique: Nina Müller nommée CEO au 1er février 2024 - VT5: l'augmentation de capital a été entièrement souscrite - Warteck Invest: le président Marcel Rohner renonce à un nouveau mandat PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Ferring Pharmaceuticals signe un accord de licence avec Pharmabiome - Helvetica Property nomme Marc Giraudon co-CEO et futur CEO ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Arundel: Thirupathur Lakshmanan Chandran détient une part de 28% - Crealogix: ODDO BHF AIF PLC détient une part de 3,76% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 14,942% - Idorsia: UBS Group AG détient une part de 8,41% - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Statu quo en vue pour les taux de la BCE, la baisse attendra La COP28 entame le sprint final pour s'accorder sur la fin des fossiles Intenses combats à Gaza, le Hamas ne libérera pas d'otages sans "négociations" L'Ukraine dit avoir abattu huit missiles russes dirigés contre Kiev DEVISES/TAUX (08H10) - EUR/CHF: 0,9471 - USD/CHF: 0,8794 - future Conf: -136 pb à 149,35% (vendredi) - taux au comptant: 0,726% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,95% à 11'072 points - SLI (vendredi): +1,00% à 1'748 points - SPI (vendredi): +0,97% à 14'469 points - Dax (vendredi): +0,78% à 16'759 points - CAC 40 (vendredi): +1,22% à 7'527 points

awp-robot/sw/