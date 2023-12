Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - engouement après le statu quo de la Fed et avant la BNS, la BCE et la BoE - SMI avant-Bourse: +0,65% à 11'261,73 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +1,40% à 37'090 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,38% à 14'734 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,73% à 32'686 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Schindler: Erich Ammann se retire du conseil d'administration Adam Keswick se se représentera pas à la prochaine AG Hugo Martinho nommé chef du personnel au 1er avril 2024 - Credit Suisse versera 10 millions de dollars aux Etats-Unis - Zurich: le CFO George Quinn se retire après 10 ans en poste George Quinn se chargera encore des résultats annuels 2023 Claudia Cordioli cheffe des finances au 1er mars 2024 SPI: - Addex a émis des actions pour financer ses activités - Also: Beate Flamm, en charge de la durabilité, quitte l'entreprise - Galenica crée une coentreprise avec Planzer - GAM: offre de rachat d'actions jusqu'à 3 millions de titres NewGAMe table sur règlement de l'offre mi-janvier 2024 2023: perte avant impôts entre 45 et 50 mio CHF perte nette selon IFRS de 105 à 110 mio CHF 2024: marge des frais de gestion en baisse en moyenne de 45 pts de base PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SIX T4: correction de valeur env. 340 mio CHF sur goodwill de BME correction de valeur env. 860 mio CHF sur part. Worldline la bourse espagnole reste stratégique participation dans Worldline reste un investissement stratégique 2023: perte nette de l'ordre de 1,0 à 1,1 mrd CHF attendue croissance chif. aff. attendue autour de 3% hausse EBITDA ajusté effets de change prévue à 6-7% position de capital reste forte, dividende plus élevé probable ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Baloise: UBS Fund Management détient une part de 4,99% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 14,886% - Interroll: Blackrock détient une part de 3,01% - Kuros: Banque Pictet & Cie SA détient une part inférieure à 3% - Medacta: groupe Siccardi/Medacta détient une part de 69,45% - Metall Zug: Buhofer Trust I détient une part de 67,56% - SIX: participation dans Worldline reste un investissement stratégique - V-Zug: Annelies Häcki Buhofer détient une part de 5,83% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 5,01% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: prix production-importation novembre - BNS: appréciation de la politique monétaire (avec CP à 10:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: la production industrielle d'octobre révisée en hausse HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Trente millions pour le dossier électronique du patient Conseil fédéral: stabilité préservée, mais la formule magique doit être revue - international: L'UE s'accorde pour réformer son marché de l'électricité Raids israéliens sur Gaza, un émissaire américain attendu à Jérusalem Japon: quatre ministres démissionnent sur fond de scandale de fraude financière DEVISES/TAUX (08h20 - EUR/CHF: 0,9486 - USD/CHF: 0,8708 - future Conf: -37 pb à 150,30% (mercredi) - taux au comptant: 0,662% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,34% à 11'189 points - SLI (mercredi): +0,56% à 1773 points - SPI (mercredi): +0,27% à 14'586 points - Dax (mercredi): -0,15% à 16'766 points - CAC 40 (mercredi): -0,27% à 7531 points

awp