Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - sans tendance claire après les banques centrales - SMI avant-Bourse: +0,10% à 11'221,67 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,43% à 37'248 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,19% à 14'762 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,87% à 32'971 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika investit des dizaines de millions pour la recherche en Chine SPI: - Feintool nomme Thomas Erne au poste de CFO - Implenia décroche plusieurs contrats pour un total de plus de 220 mio CHF - Ina Invest: la correction devrait entraîner une perte de 15 millions en 2023 prévoit une correction d'env. 2,5% de la valeur du portefeuille - Le patron de SFP Fondation de placement rejoint Intershop - Frédéric Michel, conseiller de Macron pour la communication, rejoint MCH - Perrot Duval S1: résultat net -1,48 mio CHF (-0,6 mio) chiffre d'affaires 8,5 mio CHF (7,3 mio) 2023/24: vise une croissance du chiffre d'affaires de 10% - PSP: Katharina Lichtner proposée au conseil d'administration - Schaffner a déposé sa demande de décotation à SIX - Youngtimers se lance dans l'immobilier de luxe en rachetant plusieurs biens PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - BLS: le trafic ferroviaire reprendra à travers le Lötschberg samedi ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: plusieurs changement de participation - Arundel: plusieurs changement de participation - Idorsia: UBS Group AG détient une part inférieure à 3% - Inficon: CS Funds détient une part de 3,02% - Mobilezone: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Wisekey: Joel Arber détient une part de 4,96% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - BNS: investissements directs 2022 - OFS: statistiques d'hébergement novembre (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras DIVERS - CH: ras - international: Charbon: record historique de la consommation mondiale en 2023 (AIE) Ukraine: le Japon renforce ses sanctions contre Moscou Frappes sur Gaza, la guerre pourrait s'étirer prévient Israël L'UE ouvre sa porte à l'Ukraine, mais échoue à confirmer une nouvelle aide Washington appelle Pékin à cesser son "injuste politique économique dirigiste" DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,9524 - USD/CHF: 0,8671 - future Conf: +47 pb à 150,77% - taux au comptant: 0,589% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,19% à 11'210 points - SLI (jeudi): +1,17% à 1'793 points - SPI (jeudi): +0,55% à 14'667 points - Dax (jeudi): -0,08% à 16'752 points - CAC 40 (jeudi): +0,43% à 7'576 points

awp-robot/sw/