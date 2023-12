Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Nouvelle hausse en vue, nonobstant le manque d'impulsions - SMI avant-Bourse: +0,14% à 11'161,82 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,68% à 37'558 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,66% à 15'003 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,37% à 33'676 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Les actionnaires d'Addex donnent leur aval à l'augmentation capital - Basilea: remboursement accéléré d'un emprunt - EPH achète un cinq étoiles à Vevey - Phoenix Mecano: net ralentissement conjoncturel dans l'industrie croissance du bénéfice avant exceptionnels autour de 10% 2023: probablement un nouveau bénéfice record - Swiss Steel: en négociations exclusives pour la vente d'actifs en France Acciaierie Venete en éventuel acquéreur finalisation de la transaction attendue au printemps 2024 - SIX: prolongation de l'effet suspensif de la décotation de Talenthouse négoce du titre Talenthouse suspendu dès la clôture du 28 décembre - Xlife Sciences cède des droits sur des biomarqueurs rénaux à Quant Biomarker PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq: Adèle Thorens Goumaz et François Gabella au conseil d'administration - La ZKB supprime les frais annuels pour les comptes privés ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Avolta: Norges Bank détient une part de 3,11% - Meyer Burger: UBS Group AG détient une part de 8,38% - Schweiter: 1832 Asset Management annonce une participation 12,46% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BNS: balance des paiements T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Japon: léger recul des exportations en novembre Le marché automobile européen au ralenti en novembre Allemagne: le rebond du moral des consommateurs doit se confirmer HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Le Canada achète 11 drones militaires pour 1,6 milliard de francs suisses Au Colorado, la justice fait sensation et déclare Trump inéligible pour 2024 Israël et le Hamas multiplient les signaux en faveur d'une nouvelle trêve Les Etats-Unis ne décideront pas d'enveloppe pour l'Ukraine avant 2024 DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 0,9430 - USD/CHF: 0,8607 - future Conf: pas traité mardi - taux au comptant: 0,606% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,08% à 11'146 points - SLI (mardi): +0,04% à 1'783 points - SPI (mardi): -0,15% à 14'579 points - Dax (mardi): +0,56% à 16'744 points - CAC 40 (mardi): -0,29% à 7'575 points

awp-robot/sw/