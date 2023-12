Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - les prises de bénéfices plombent les indices - SMI avant-Bourse: -0,49% à 11'089,86 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -1,27% à 37'082 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,50% à 14'778 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,59% à 33'140 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Julius Bär: Moody's abaisse la note long terme à "A3" de "A2" - SGS annonce une collaboration avec l'australien Agilex (bioanalyses) SPI: - DKSH étend en Inde son accord de distribution avec Cosucra - Schweiter: fait une acquisition en Chine pour 5 millions environ prend une participation de 60% dans le chinois JV Jiangsu ZNL option pour acquérir les 40% d'actions restantes - Stadler: les locomotives Euro9000 homologuées en Belgique et aux Pays-Bas PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Banque Migros augmente la rémunération des comptes d'épargne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,35%; UBS Fund Management 4,97% - Avolta: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Inficon: 1832 Asset Management L.P. détient 4,98% - Lalique: Mag Seven Ltd. passe sous 3% - Lindt&Sprüngli: Finanzierungsstiftung/Vorsorgeeinr. L&S détient une part de 15,4272% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,11% - Oneswissbank: HPF Holding de Participations de Famille détient une part de 69% PRESSE JEUDI - Revolut pourrait chercher à s'implanter en Suisse Le Temps - Swisscom pourrait faire une offre sur Vodafone Italie l'an prochain Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Evolva: as. g. extra. (dissolution de la société), Bâle DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH:ras - international: ras HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Accélérer la production d'énergies renouvelables La conseillère fédérale Viola Amherd fêtée en ses terres Les cancers chez les jeunes ont presque doublé, dit Solange Peters (CHUV) - international: Argentine: Javier Milei annonce une dérégulation massive de l'économie Israël ordonne des évacuations dans Gaza, endeuillée par 20'000 morts DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9443 - USD/CHF: 0,8624 - future Conf: -10 pb à 150,90% (mercredi) - taux au comptant: 0,62% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,01% à 11'145 points - SLI (mercredi): -0,03% à 1783 points - SPI (mercredi): +0,00% à 14'578 points - Dax (mercredi): -0,07% à 16'733 points - CAC 40 (mercredi): +0,19% à 7583 points

awp