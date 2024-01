Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - favorable malgré la prudence de la Fed - SMI avant-Bourse: -0,02% à 11'168,05 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,76% à 37'430 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,18% à 14'592 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,53% à 33'288 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: ras SPI: - HBM 9 mois: prévoit une perte nette de près de 158 millions de francs suisses VNI en baisse de 8,3% à 225,03 francs suisses en 2023 sur un an - Jungfraubahn 2023: nombre de passagers Jungfraujoch 1,01 mio (0,63 mio) - Kuros obtient deux nouvelles autorisations de la FDA et avance sur Magnetos - Newron: résultats d'études positifs avec Evenamide contre la schizophrénie - SF Commercial Properties Fund ajuste son portefeuille PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: Swisscanto détient une part de 5,0005% - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Lonza: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Oneswissbank: HPF Holding de Participations détient une part de 67,07% - Partners Group: le groupe d'Alfred Gantner détient une part de 5,02% - StarragTornos: Max Rössler détient une part de 4,85% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: les services robustes en décembre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Allemagne : les émissions de CO2 au plus bas depuis 70 ans Japon: 78 morts et des dizaines de disparus après le séisme du Nouvel An Efficacité et secteur privé, recette gagnante pour le climat (Banque mondiale) DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 0,9274 - USD/CHF: 0,88481 - future Conf: -73 pb à 150,24% (mercredi) - taux au comptant: 0,68% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,29% à 11'170 points - SLI (mercredi): -0,74% à 1'764 points - SPI (mercredi): -0,01% à 14'570 points - Dax (mercredi): -1,38% à 16'538 points - CAC 40 (mercredi): -1,74% à 7'412 points

awp-robot/sw/