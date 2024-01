Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une entame de semaine positive, mais bridée par le férié du Martin Luther King's Day aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,23% à 11'252,47 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,31% à 37'593 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,02% à 14'973 points - Nikkei 225 (lundi): +0,91% à 35'902 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Adecco: prison avec sursis et amende requises contre la société et 2 cadres Suisse lance une réorganisation opérationnelle - Le directeur général de Baloise s'exprime sur la demande de Zcapital - Basilea rachète à Spexis un programme de développement d'antibiotiques versera jusqu'à 2 mio CHF à Spexis - DKSH acquiert le distributeur Medipharm au Brunei, CA de 30 mio CHF - Leclanché AG: Lex Bentner élu président, Abdallah Chatila entre au CA - Santhera lance Agamree contre la myopathie en commençant par l'Allemagne - SoftwareOne: l'offre de Bain jugée insuffisante Bain proposait 18,80 CHF par action reste une société indépendante, cotée en Bourse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Manpowergroup nomme un nouveau directeur pour la Suisse - PwC Suisse se dote d'un nouveau patron ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Timothy Dyer détient une part de 6,07% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,12% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 3,09% PRESSE du WEEK-END - Le gouvernement lucernois examine une éventuelle aide pour Swiss Steel Luzerner Zeitung PRESSE LUNDI: - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Solidar Suisse exige une hausse des impôts pour les riches WEF 2024: Oxfam dénonce l'enrichissement des milliardaires près de 60% des économistes anticipent un recul en 2024 - international: A Taïwan, le président élu remercie les Etats-Unis de leur "soutien fort" L'IA touchera 60% des emplois dans les économies avancées (FMI) Le FMI craint un dérapage budgétaire dans les nombreux pays DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - taux au comptant: 0,811% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,65% à 11'226 points - SLI (vendredi): +0,56% à 1'773 points - SPI (vendredi): +0,66% à 14'631 points - Dax (vendredi): +0,95% à 16'705 points - CAC 40 (vendredi): +0,53% à 7'465 points

awp-robot/sw/