Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Amorphe au sortir d'un long week-end aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,24% à 11'180,41 points (08h00) - Dow Jones (lundi): xx% à xx points - Nasdaq Comp (lundi): xx% à xx points - Nikkei 225 (mardi): -0,79% à 35'619 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lindt & Sprüngli 2023: croissance organique 10,3% (cons. AWP: 9,2%) marge EBIT attendue autour de 15,5% (15,3-15,5%) effet unique fiscal positif sur bénéfice net année marque par inflation et prudence consommateurs volatilité des élevée des matières premières les ventes en ligne toujours plus dynamiques tendance positive pour les volumes au S2 chiffre d'affaires 5,2 mrd CHF (cons. AWP: 5,17 mrd) croissance org. Europe 9,1% (cons. AWP: 7,6%) croissance org. Amérique Nord 11,0% (cons. AWP: 9,3%) croissance org. autres pays 12,9% (cons. AWP: 3,1%) 2024: chiffres attendus dans le cadre objectifs moyen terme confirme objectifs moyen terme (croissance annuelle +6-8%) - Roche: homologation de la formulation sous-cutanée du Tecentriq ans l'UE SPI: - Datacolor: SIX Exchange Regulation autorise la décotation - DocMorris 2023: chiffre d'affaires 1038 mio CHF (cons. AWP: 1033 mio) ventes Allemagne 976 mio CHF (cons. AWP: 968 mio) ventes Europe 60 mio CHF (cons. AWP: 61 mio) Ebitda ajusté toujours attendu entre -30 et -40 mio CHF objectif de marge Ebitda à moyen terme (corrigée) de 8% confirmé Ebitda positif toujours attendu en 2024 - Flughafen Zürich: 28,9 millions de passagers en 2023 (+28% sur 1 an) nombre de passagers en 2023 à 92% de celui de 2019 2,2 millions de passagers en décembre (+15% sur 1 an) passagers décembre à 94% du niveau de décembre 2019 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bobst prévoit des résultats contrastés pour 2023 - Migros 2023: chiffre d'affaires du groupe 31,9 mrd CHF (+5,9%) commerce de détail Suisse 24,1 mrd CHF (+4,1%) chiffre d'affaires Hotelplan 1,7 mrd CHF (+20,6%) - Swissprinters va mettre fin à ses activités à Zofingue ANNONCES DE PARTICIPATIONS - DocMorris: JPMorgan détient une part de 14,888% - Lonza: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Newron: Tobias Scherer détient une part inférieure à 3% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - OFS: statistiques d'hébergement novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Le Chinois Li Qiang et l'Ukrainien Volodymyr Zelensky ouvrent le bal à Davos - international: Dans le sud de Gaza, la "phase intensive" des combats se termine selon Israël Victoire fulgurante pour Trump à la primaire républicaine de l'Iowa La Corée du Nord dissout les agences oeuvrant pour la réunification DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9382 - USD/CHF: 0,8598 - future Conf: inchangé à 148,40% (lundi) - taux au comptant: 0,841% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,17% à 11'208 points - SLI (lundi): -0,21% à 1'769 points - SPI (lundi): -0,25% à 14'595 points - Dax (lundi): -0,49% à 16'622 points - CAC 40 (lundi): +0,33% à 7'412 points

awp-robot/sw/