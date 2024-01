Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Les banquiers centraux et la faible croissance en Chine gâchent la fête - SMI avant-Bourse: -0,78% à 11'141,52 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,62% à 37'361 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,19% à 14'944 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,40% à 35'478 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit 2023: chiffre d'affaires 3084 mio CHF (cons. AWP: 3080 mio) évolution organique -4,8% (cons. AWP: -5,4%) marge Ebitda estimée à 30% 2024: conquête de parts de marché souhaitée économie de la construction toujours en repli T4: chiffre d'affaires 694 mio CHF (667 mio) croissance organique +8,3% (-7,2%) - Demi-victoire de Lafarge sur le dossier syrien en France - Lindt & Sprüngli a tenu la cadence en 2023 - Presse: UBS délesté d'une affaire de blanchiment d'argent de Credit Suisse SPI: - DKSH entame un partenariat stratégique avec Lipton en Australie - Inficon 2023: revenus attendus à environ 673 mio USD (581,3 mio) excédent exploitation 135 mio USD (111,6 Mio) - Meyer Burger 2023: chiffre d'affaires environ 135 mio CHF, Ebitda -126 mio fermeture production de modules en Allemagne en vue réserve liquidités fin 2023 150 mio CHF concentration sur la production aux USA levée de fonds envisagée perspectives long terme toujours radieuses 450 mio CHF de financement requis à ce stade Urs Schenker se retire du conseil d'administration 500 collaborateurs concernés en Allemag^ne potentiel pour dégager Ebitda de 250 mio CHF en 2026 lance un avertissement sur résultats pour 2023 - La Banque cantonale du Valais chiffre son exposition à Signa à 24,3 millions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Competec a enregistré moins de recettes en 2023 - WEF 2024: l'envolée des marges des multinationales dénoncée - Cronos Immo Fund prévoit une nouvelle augmentation de capital - Concessions: le recours de Gassmann "n'a aucune chance d'aboutir" ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Dormakaba: Familie Mankel Industriebeteiligungs détient 27,87% - Intershop: CS Funds détient une part de 3,003% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,13% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: la population a baissé en 2023 pour la deuxième année consécutive Chine: les ventes au détail décélèrent, la production industrielle accélère En 2023, la Chine a signé l'une des croissances les plus faibles depuis 30 ans HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9373 - USD/CHF: 0,8630 - future Conf: +65 pb à 149,50% (mardi) - taux au comptant: 0,786% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,20% à 11'230 points - SLI (mardi): +0,03% à 1'770 points - SPI (mardi): +0,23% à 14'628 points - Dax (mardi): -0,30% à 16'572 points - CAC 40 (mardi): -0,90% à 7'398 points

