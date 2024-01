Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive dans le sillage du rebond du Nasdaq - SMI avant-Bourse: +0,21% à 11'208,91 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,54% à 37'469 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,35% à 15'056 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,40% à 35'963 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Ascom 2023: chiffre d'affaires 297,3 mio CHF (297,4 mio) entrées de commandes 318,6 mio CHF (335,7 mio) marge Ebitda ajustée à 10,1% (9,8%) carnet de commandes 276,4 mio CHF (fin 2022: 276,5 mio) marge Ebitda 10,1% (8,0%) - Basilea: ventes de Cresemba permettent un paiement d'étape - BB Biotech 2023: résultat net -207 mio (-358 mio) dividende de 2 CHF par action proposé (2022 2,85 CHF) Erich Hunziker renonce à solliciter un nouveau mandat au CA Thomas von Planta désigné comme nouveau président du CA - Crealogix: 71,45% de tous les titres servis à Vencora (résultat provisoire) Vencora et ses alliés détiennent 96,24% du capital-actions - Galenica pénalisé par un saison grippale clémente fin 2023 - Hypi Lenzburg 2023: bénéfice net 21,2 mio CHF (18,6 mio) résultat d'exploitation 24,5 mio CHF (21,6 mio) dividende 120 CHF (115 CHF) 2024: évolution favorable attendue pour toutes les affaires - SFS 2023: chiffre d'affaires 3091 mio CHF (cons. AWP: 3123 mio) ventes Engineered Comp. 987,7 mio CHF (cons. AWP: 1013 mio) ventes Fastening Systems 615,3 mio CHF (cons. AWP: 645 mio) revenus Distr. & Logistics 1487,8 mio CHF (cons. AWP: 1479 Mio) croissance organique 2,1% (S1 0,8%) - Temenos T4: chiffre d'affaires 298 mio USD (278 mio) Ebit 101,3 mio USD (94,0 mio) marge Ebit ajustée 34,0% (33,8%) objectifs 2024 dévoilés le 19 février prochain journée des investisseurs prévue le 20 février prochain CEO: forte croissance des liquidités disponibles attendue - Zehnder 2023: chiffre d'affaires 762,1 mio EUR (cons. AWP: 793,9 mio) ventes aération 441,1 mio EUR (cons. AWP: 471,8 mio) ventes chauffage 321,0 mio EUR (cons. AWP: 322,1 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La Comco interdit le rachat de Quickmail par La Poste - Steiner cède ses activités de construction au français Demathieu Bard ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,02% - Baloise: Norges Bank détient une part de 3,01% - GAM: Gothic Corporation détient une part inférieure à 3% - Newron: Tobias Scherer détient une part de 3,1% - Oneswissbank: Brice Carel Christophe Gaultier détient une part inférieure à 3% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: prix production-importation décembre et 2023 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: nouveau ralentissement de l'inflation en décembre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: WEF 2024: Rafael Grossi voit un "avenir excellent" pour le nucléaire suisse - international: Yémen: frappes des Houthis contre un navire américain DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9447 - USD/CHF: 0,8686 - future Conf: -29 pb à 147,84% (jeudi) - taux au comptant: 0,883% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,33% à 11'186 points - SLI (jeudi): +0,80% à 1'767 points - SPI (jeudi): +0,31% à 14'569 points - Dax (jeudi): +0,83% à 16'567 points - CAC 40 (jeudi): +0,05% à 7'401 points

awp-robot/sw/