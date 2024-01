Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Rebond en attendant la BCE - SMI avant-Bourse: +0,24% à 11'176,22 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,25% à 37'905 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,43% à 15'426 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,80% à 36'226 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB rachète des activités de navigation à DTN - Nouvelles nominations au sein du comité de direction d'UBS: Aleksandar Ivanovic nommé à la tête de la gestion d'actifs Suni Harford part à la retraite, changement effectif au 1er mars Beatriz Martin Jimenez en charge de la durabilité à la direction SPI: - Barry Callebaut 2023/24: objectifs confirmés T1: évolution des volumes +0,4% (cons. AWP: +0,1%) volume de ventes 581 kt (cons. AWP: 579 kt) chiffre d'affaires 2241 mio CHF (cons. AWP: 2224 mio) marché du chocolat du chocolat globalement en baisse volumes Gourmet +9,1% (-11,2%) a profité de la demande pour les marques propres stratégie Next Level en cours, plupart mesures prises prix du cacao entraîne besoin plus élevé fonds de roulement - Cicor finalise l'acquisition de STS Defence Limited - CPH: Zeochem reprend Sorbead India et Swambe Chemicals en Inde - Crealogix: Vencora détient 96,24% des actions - Mikron 2023: chiffre d'affaires 370,2 mio CHF (309,4 mio) carnet de commandes 304,3 mio CHF (S1: 337,7 mio) entrées de commandes 412,1 mio CHF (408 mio) marge opérationnelle à environ 9% (8,3%) solide demande de l'industrie pharma et techniques médicales bonne performance se poursuit dans les 3 divisions - Orior 2023: marge EBITDA autour de 9,2% chiffre d'affaires prévu 643 mio CHF (636,7 mio) freiné au 2e semestre par une accumulation de facteurs capacité en termes de dividende grâce à hausse liquidités libres objectifs manqués en termes de recettes et d'EBITDA confirme objectifs 2025 de croissance org. et de marge autres obj. à moyen terme seront à nouveau examinés - R&S 2023: chiffre d'affaires 216,7 millions de francs suisses (+30% croissance org.) carnet commandes à 185,7 mio CHF 2024: croissance chiffre d'aff. désormais attendue à 9-12% (avant: 8-10%) marge EBIT attendue dans fourchette de 16-18% (avant: 15%) - Rieter 2023: chiffre d'affaires 1418,6 mio CHF (cons. AWP: 1498 mio) entrées de commandes 541,8 mio CHF (cons. AWP: 637 mio) carnet de commandes en fin d'année à environ 650 mio CHF marge EBIT autour de 7% (obj. 5-7%) le marché reste difficile 1ers signes de redressement en 2024 demande plus forte, mais promesses de projets pas encore concrétisées PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - GAM: Silchester International Investors LLP détient une part de 9,7% - Lonza: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Meyer Burger: BNP Paribas Asset Management UK Ltd détient une part inférieure à 3% PRESSE MARDI - Swiss Steal: sotien de poids pour le CEO Franz Koch (Finanz und Wirtschaft) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: les exportations ont bondi en décembre, mais plus modérément en 2023 HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Trump remporte la primaire du New Hampshire, vers un match retour contre Biden Proche-Orient: raids israéliens sur Khan Younès, pourparlers "sérieux" de trêve La Corée du Nord tire des missiles de croisière en mer Jaune L'Allemagne embarquée dans une grève record des conducteurs de train Les renouvelables en voie de détrôner le charbon pour la production électrique DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9443 - USD/CHF: 0,8688 - future Conf: -42 pb à 147,48% (mardi) - taux au comptant: 0,892% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -1,12% à 11'149 points - SLI (mardi): -1,01% à 1'766 points - SPI (mardi): -1,01% à 14'533 points - Dax (mardi): -0,34% à 16'627 points - CAC 40 (mardi): +0,22% à 7'388 points

awp-robot/sw/