Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - défavorable avant la BCE - SMI avant-Bourse: -0,14% à 11'180,66 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,26% à 37'806 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,36% à 15'482 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,03% à 36'236 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan 2023: résultat net 893 mio CHF (cons. AWP: 867 mio) revenus parfums 3312 mio CHF (cons. AWP: 3294 mio) Ebitda 1473 mio CHF (cons. AWP: 1483 mio) marge Ebitda 21,3% (cons. AWP: 21,5%) chiffre d'affaires 6915 mio CHF (cons. AWP: 6912 mio) croissance organique 4,1% (cons. AWP: 3,6%) dividende 68,00 CHF (cons. AWP: 68,97 CHF; 2022: 67,00 CHF) revenus arômes 3603 mio CHF (cons. AWP: 3626 mio) moyen-terme: obj. croissance org. 4-5% et FCF sup. 12% confirmés SPI: - Emmi 2023: chiffre d'affaires 4242,4 mio CHF (cons. AWP: 4284 mio) croissance organique 3,5% (cons. AWP: 4,2%) croissance org. Suisse 3,8% (cons. AWP: 3,1%) croissance org. Amériques 5,7% (cons. AWP: 6,8%) évolution org. Europe -0,4% (cons. AWP: 0,6%) évolution org. Global Trade -5,7% (cons. AWP: -0,2%) les hausses prix ont soutenu la croissance organique - Corr Montana Aerospace 2023: Ebitda ajusté attendu à quelque 140 mio EUR 2023: Ebitda ajusté attendu à quelque 140 mio CHF recettes de 1,43 mrd EUR, inférieures aux prévisions 2024: les recettes sont attendues à plus de 1,7 mrd EUR Ebitda ajusté attendu entre 180 et 200 mio EUR examine des possibilités d'alléger le bilan - Schlatter 2023: chiffre d'affaires 128,6 mio CHF (110,5 mio) entrées de commandes 113,1 mio CHF (128,1 mio) carnet de commandes fin décembre 73.9 mio CHF (S1: 84,4 mio) Ebit entre 5 et 9 mio CHF Paul Zumbühl abandonnera la présidence en 2025, pas le conseil utilisation des capacités assurée pour 2024 - Stadler Rail décroche des commandes des RhB et des BOB - Titlis: Gianni Clavadetscher et Tobias Wildi nommés à la direction - Vaudoise: le chef des ressources humaines quitte le groupe PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2023: recettes 6,52 mrd CHF ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,03% - Baloise: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Clariant: David Millstone/David Winter passent sous 3% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 16,107% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,04% - Meyer Burger: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Peach Property: Beat Frischknecht détient une part de 5,08% - Softwareone détient en propre 3,0112%, Credit Suisse Funds AG 3,01% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Chine: les énergies propres, principal moteur de croissance du PIB en 2023 La production auto britannique repart mais la crise de la mer Rouge menace BCE: statu quo monétaire attendu, patience avant les baisses de taux La Fed met fin au programme de prêts créé après l'effondrement de la SVB DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9404 - USD/CHF: 0,8638 - future Conf: +37 pb à 148,17% (mercredi) - taux au comptant: 0,907% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,43% à 11'197 points - SLI (mercredi): +0,59% à 1'776 points - SPI (mercredi): +0,39% à 14'590 points - Dax (mercredi): +1,58% à 16'890 points - CAC 40 (mercredi): +0,57% à 7'456 points

awp-robot/sw/