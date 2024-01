Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en hausse, dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,22% à 11'233,15 points (08h04) - Dow Jones (jeudi): +0,64% à 38'049 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,18% à 15'511 points - Nikkei 225 (vendredi): -1,34% à 35'751 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza 2023: Ebitda de base 1999 mio CHF (cons. AWP: 1897 mio) 2023: Ebitda de base 1999 mio CHF (cons. AWP: 1897 mio CHF) 2023: dividende 4,00 CHF (cons. AWP: 3,86 CHF) chiffre d'affaires 6717 mio CHF (cons. AWP: 6500 mio) marge Ebitda de base 28,9% (cons. AWP: 29,1%) croissance en ML 7,9% (cons. AWP: 6,0%) résultat net 655 mio CHF (cons. AWP: 920 mio) 2024: pas de croissance en vue, marge Ebitda de base près de 30% impact sur ventes perte contrat Moderna 500 mio CHF recrute son prochain président chez Heineken objectifs à moyen terme (2024-2028) confirmés fermeture de sites à Guangzhou et Hayward amortissement de 183 mio CHF, charge de restructuration de 50 mio CHF le président Albert Baehny renonce à solliciter un nouveau mandat Jean-Marc Huët proposé à la présidence du conseil d'administration Albert Baehny reste CEO ad interim confirme ses objectifs à l'horizon 2028 - SGS 2023: croissance organique 8,1% (cons. AWP: 8,0%) 2023: chiffre d'affaires 6622 mio CHF (cons. AWP: 6668 mio) croissance organique 6,3% (cons. AWP: 8,0%) Ebit ajusté 971 mio CHF (cons. AWP: 1011 mio) résultat net 553 mio CHF (cons. AWP: 616 mio) marge Ebit ajustée 14,7% (cons. AWP: 15,1%) dividende après split stable à 3,20 francs suisses (cons. AWP: 3,20 Fr.) départ du directeur général Frankie Ng Géraldine Picaud désignée directrice générale (CEO) Géraldine Picaud prendra ses fonctions dès l'assemblée générale de mars amélioration de la marge opérationnelle d'au moins 1,5% par an pour 2027 conversion de liquidités doit dépasser 50% d'ici 2027 stratégie 2027: croissance organique annuelle attendue entre 5 et 7% SPI: - StarragTornos 2023: entrées de commandes 392 mio CHF chiffre d'affaires 409 mio CHF carnet de commandes 341 mio CHF Ebit largement supérieur à celui de Starrag en 2022 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Idorsia: FMR LLC détient une part de 3,14% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Allemagne: le moral des consommateurs devrait s'assombrir HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9394 - USD/CHF: 0,8686 - future Conf: +57 pb à 148,60% (jeudi) - taux au comptant: 0,92% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,11% à 11'209 points - SLI (jeudi): +0,22% à 1'780 points - SPI (jeudi): +0,10% à 14'604 points - Dax (jeudi): +0,10% à 16'907 points - CAC 40 (jeudi): +1,03% à 7'464 points

awp-robot/sw/