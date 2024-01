Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Confiance de mise dans le sillage d'une clôture faste à Wall Street lundi soir avec de nouveaux records pour les trois principaux indices. Les résultats d'entreprises rythmeront aussi la séance - SMI avant-Bourse: +0,19% à 11'451,58 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,59% à 38'333 points - Nasdaq Comp (lundi): +1,12% à 15'628 points - Nikkei 225 (mardi): +0,11% à 36'066 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - BCJ 2023: résultat net 13,24 mio CHF (10,2 mio) résultat d'exploitation 31,2 mio CHF (20,5 mio) dividende total 6,8 mio CHF (5,3 mio CHF) 2024: résultats attendus au niveau de ceux de 2023 - Bellevue 2023: proposition de dividende ordinaire de 1,15 franc attend un bénéfice nettement moindre de 15 millions de francs suisses - Bucher 2023: entrées de commandes 3170 mio CHF (cons. AWP: 3222 mio) chiffre d'affaires 3575 mio CHF (cons. AWP: 3630 mio) entrées de commandes Kuhn 1121 mio CHF (cons. AWP: 1145 mio) ventes Kuhn 1422 mio CHF (cons. AWP: 1468 mio) marge Ebit et bénéfice net attendus en légère hausse fortes incertitudes sur le marché des marchines agricoles 2024: dynmique moindre et revenus attendus en léger repli marge opérationnelle attendue en progression à deux chiffres utilisation des capacités de production attendue en baisse hausse attendue des charges de personnel bénéfice net inférieur à celui de 2023 le carnet de commandes permet plus de cinq mois d'activité - Feintool va ouvrir un site de production en Inde PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - La ZKB s'étend en Suisse romande et ouvre une succursale à Lausanne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. détient une part de 5,06% PRESSE MARDI - Le combat contre l'inflation n'est pas encore définitivement gagné (Jordan) SRF NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - KOF: baromètre conjoncturel janvier - BC d'Appenzell: résultats 2023 - OFS: statistiques d'hébergement décembre (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial 2023 à 48,5 mrd CHF (2022: 42,8 mrd) exportations décembre +1,1% réel, +2,1 nominal (CVS) importations décembre +2,3% réel, +5,9% nominal (CVS) excédent commercial décembre 1,4 mrd CHF (CVS) exportations horlogères +5,5% nominal en décembre, à 2,14 mrd CHF - international: France: la consommation des ménages en hausse de 0,3% en décembre PIB stable au 4e trimestre et en progression de 0,9% en 2023 HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: La Suisse peine à lutter contre la corruption dans le secteur public Avocado, un robot capable d'explorer la canopée tropicale (WSL) - international: Combats à Gaza, réunion à l'ONU pour maintenir l'aide de l'Unrwa Pétrole: l'Arabie saoudite revient sur son projet d'augmentation sa production DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9325 - USD/CHF: 0,8621 - future Conf: +72 pb à 149,00% (lundi) - taux au comptant: 0,853% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,35% à 11'430 points - SLI (lundi): +0,31% à 1'821 points - SPI (lundi): +0,27% à 14'880 points - Dax (lundi): -0,12% à 16'942 points - CAC 40 (lundi): +2,37% à 7'641 points

