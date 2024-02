Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un net rebond pour finir la semaine. Wall Street a déjà redressé la barre jeudi, avant même la publication des résultats de géants de la tech tels Meta, Amazon ou Apple. - SMI avant-Bourse: +0,54% à 11'274,20 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,97% à 38'520 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,30% à 15'362 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,41% à 36'158 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Also prévoit d'acquérir l'italien Datamatic - Energiedienst 2023: Ebit attendu en hausse par rapport à 2022 Ebit ajusté provisoire à 123 mio EUR - Lem 9 mois: Ebit 69,3 mio CHF (cons. AWP: 73,3 mio) entrées de commandes 188 mio CHF (362,2 mio) chiffre d'affaires 316,6 mio CHF (cons. AWP: 325,3 mio) résultat net 55,4 mio CHF (cons. AWP: 61,0 mio) T4: prévisions prudentes maintenues 2023/24: revenus entre 400 et 420 mio CHF (420-440 mio auparavant) marge Ebit attendue légèrement au-dessus de 20% (plus de 20%) - Medacta 2023: chiffre d'affaires 510,8 mio EUR (cons. AWP: 511,3 mio) ventes Emea 242,4 mio EUR (196,7 mio) ventes Amérique du Nord 154 mio EUR (cons. AWP: 159,3 mio) ventes Asie/Pacifique 104,2 mio EUR (cons. AWP: 105,8 mio) ventes hanches 229,8 mio EUR (cons. AWP: 229,4 mio) ventes genoux 198,3 mio EUR (cons. AWP: 198,9 mio) ventes colonne vertébrale 46,4 mio EUR (cons. AWP: 46,9 mio) ventes membres 36,3 mio EUR (cons. AWP: 37,2 mio) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Migros vend Hotelplan, Mibelle, SportX et Melectronics jusqu'à 1500 postes à temps plein supprimés 2023: résultats grevés par correctif de 500 mio CHF, résultat positif - En attendant son drone hypersonique, Destinus arme l'Ukraine ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Interroll: Blackrock détient une part de 3,01% - Nestlé: Capital Group détient une part de 3,05% - Novartis détient en propre 9,9783% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: indice des prix de l'immobilier au T4 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Combats à Gaza malgré les espoirs de nouvelle trêve DEVISES/TAUX (08h16) - EUR/CHF: 0,9328 - USD/CHF: 0,8571 - future Conf: +1 pb à 149,18% (jeudi) - taux au comptant: 0,829% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,05% à 11'214 points - SLI (jeudi): -0,72% à 1'797 points - SPI (jeudi): -0,84% à 14'650 points - Dax (jeudi): -0,26% à 16'859 points - CAC 40 (jeudi): -1,16% à 7'589 points

