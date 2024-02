Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en mode digestion - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'229,21 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,35% à 38'654 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,74% à 15'629 points - Nikkei 225 (lundi): +0,54% à 36'354 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Mobilezone étend son partenariat avec les CFF - Peach Property 2023: perte avant impôts de 230 mio EUR la marge Ebitda dépasse 54% recul de 8% à 2,4 mrd EUR de la valeur du portefeuille 2024: revenus des loyers +3,7% à 121 mio EUR veut réduire le taux de vacance et les coûts Marcus Schmitt rejoint la direction évalue une cession partielle de son portefeuille - Siegfried: directeur Drug Substances, Christian Dowdeswell démissionne Marianne Späne directrice Drug Substances et Drug Products le responsable des substances actives démissionne (SUPPRIMER?) Softwareone: les actionnaires-fondateurs réclament une AG extraordinaire Daniel von Stockar proposé comme nouveau président les actionnaires fondateurs réclament une décotation - Xlife: Thermo Fischer rejoint un partenariat à Abou Dhabi - ZGKB 2023: produit d'exploitation 304,59 mio CHF (248,9 mio) résultat d'exploitation 140,81 mio CHF (112,6 mio) résultat net 124,82 mio CHF (97,2 mio) dividende 220 CHF (220 CHF) 2024: volatilité accrue attendue au 1er semestre résultat attendu en baisse PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: CS Funds détient une part de 3,04% - Burckhardt: Swisscanto détient une part de 3,0053% - Interroll: Blackrock détient une part inférieure à 3% - Lonza: Norges Bank détient une part de 3,14% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - KOF: indicateur de l'emploi T11 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Chine: les services toujours dynamiques en janvier (indice indépendant) HORS DIVIDENDE 07.02: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9355 - USD/CHF: 0,8682 - future Conf: -32 pb à 148,86% (vendredi) - taux au comptant: 0,806% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,23% à 11'240 points - SLI (vendredi): +0,12% à 1'799 points - SPI (vendredi): +0,18% à 14'677 points - Dax (vendredi): +0,35% à 16'918 points - CAC 40 (vendredi): -0,84% à 7'592 points

awp-robot/