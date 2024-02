Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme de mise, malgré l'intrangiseance affichée par le partron de la Fed sur l'évolution à venir des taux d'intérêt au pays de l'oncle Sam. UBS et Novartis assurent l'animation, le premier avec ses résultats, le second avec une acquisition - SMI avant-Bourse: +0,24% à 11'301,95 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,71% à 38'380 points - Nasdaq Comp (lundi): -0,20% à 15'598 points - Nikkei 225 (mardi): -0,53% à 36'161 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis acquiert l'allemand Morphosys pour 2,7 milliards d'euros - UBS 2023: dividende 0,70 USD (cons. AWP: 0,58; 2022: 0,55 USD) résultat avant impôts 29,9 mrd USD 2023: bénéfice net 29,0 mrd USD T4: résultat net -279 mio USD (cons. AWP: -498 mio) bénéfice avant impôts -751 mio USD (cons. AWP: -57 mio) ratio de fonds propres durs (CET) 14,5% (14,4%) ratio de levier (CET) 4,7% (4,9%) avoirs sous gestion (AuM) 5714 mrd USD (fin T3: 5373 mrd) produit d'exploitation 10'855 mio USD (cons. AWP: 11'170 mio) charges d'exploitation 11'470 mio USD (cons. AWP: 10'909 mio) bénéfice avant impôts ajusté 592 mio USD (cons. AWP: 437 mio) risque de crédits de 136 mio USD afflux d'argent nouveau GWM 21,8 mrd USD pert de 508 mio USD liée à participation dans SIX ratio coûts-revenus à 105,7%, ajusté 93,0% résultat avant impôts GWM 381 mio USD (ajusté 778 Mio) résultat avant impôts P&C 701 mio CHF résultat avant impôts AM 115 mio USD résultat avant impôts IB -169 mio USD perte avant impôts NCL 1726 mio USD économies brutes de 4,0 mrd USD à fin 2023 50% des économies réalisées d'ici fin 2024 relèvement dividende pour 2024 autour de 5% reprise des achats de dividende à partir du S2 rachats d'actions de jusqu'à 1 mrd USD en 2024 la banque d'affaire profitable en 2024 rachats d'action supérieur à avant rachat CS dès 2026 finalisation fusion UBS AG et CS AG d'ici la fin du trimestre finalisation fusion entités suisses avant fin T3 2024 1ère phase intégration finalisée objectif de réduction des coûts financiers de 1 mrd USD d'ici 2026 objectif avoirs sous gestion plus de 5000 mrd USD dans GWM d'ici 2028 coûts d'intégration totaux autour de 13 mrd USD d'ici fin 2026 ratio coûts/revenus AM sous 70% d'ici fin 2026 confirme l'objectif de dividende progressif confirme objectifs financiers d'ici 2026 et 2028 veut réduire les coûts de 13 mrd USD d'ici fin 2026 (avant: +10 mrd) SPI: - Implenia remporte des appels d'offres, pour un volume de plus de 110 mio CHF - Kinarus: un tribunal bâlois annulle la déclaration de faillite fusion inversée avec Curatis prévue d'ici fin juin - Sensirion: pas d'impact sur l'emploi en Suisse, extension aussi prévue étend ses capacités de production en Hongrie - SHL Telemedicine: départs du conseil d'administration - Stadler: livre pour 600 mio de francs suisses d'intercity en Arabie Saoudite commande porte sur 10 rames et option pour 10 de plus PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - SF Retail Properties Fund envisage une hausse de capital d'ici fin mars ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Norges Bank détient une part de 3,04% - Hiag: Basellandschaftliche Pensionskasse détient 3% - Kinarus: Mark Angelo détient une part inférieure à 3% - Landis+Gyr: l'actionnaire de référence place un paquet d'actions - Medmix: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% - Züblin: Rudolf Hanggi détient une part de 5,002973% PRESSE MARDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: nouveau déclin de la consommation des ménages en décembre HORS DIVIDENDE 07.02: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: Les prix des logements progressent inégalement en janvier - international: L'aide à l'Ukraine au coeur de la visite de Scholz à Washington Blinken au Moyen-Orient, vers un cinquième mois de guerre Israël-Hamas Une violente tempête fait au moins trois morts en Californie Un navire britannique touché en mer Rouge Nouvelle frappe américaine au Yémen contre les Houthis Pays-Bas: des agriculteurs manifestent et bloquent des autoroutes Obsolète et polluante, la plus grande aciérie d'Italie joue son avenir DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9353 - USD/CHF: 0,8692 - future Conf: -96 pb à 147,72% (lundi) - taux au comptant: 0,866% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,31% à 11'274 points - SLI (lundi): +0,40% à 1'806 points - SPI (lundi): +0,35% à 14'728 points - Dax (lundi): -0,08% à 16'904 points - CAC 40 (lundi): +0,02% à 7'590 points

awp-robot/sw/