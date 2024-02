Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La reprise de la chasse aux sommets à Wall Street doit alimenter un optimisme modéré dans les premiers échanges - SMI avant-Bourse: +0,15% à 11'227,21 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,40% à 38'677 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,95% à 15'757 points - Nikkei 225 (jeudi): +2,06% à 36'863 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Swisscom 2023: dividende 22.00 CHF (cons. AWP: 22,00 CHF) chiffre d'affaires 11072 mio CHF (cons. AWP: 11'047 mio) Ebitda 4622 mio CHF (cons. AWP: 4612 mio) Ebit 2205 mio CHF (cons. AWP: 2266 mio) résultat net 1711 mio CHF (cons. AWP: 1738 mio) rémunération du CEO 1,85 mio CHF 2024: vise recettes autour de 11,0 mrd CHF table sur EBITDA autour de 4,5 - 4,6 mrd CHF prévoit investissements autour de 2,3 mrd CHF anticipe à nouveau un dividende de 22 francs suisses 2023: économies de coûts de 60 mio CHF Alain Carrupt renonce à se représenter au conseil propose Daniel Münger au conseil d'administration objectifs couverture fibre fin 2025 à 57%, fin 2030 entre 75 et 80% SPI: - Spexis: cession des programmes antibiotiques à Basilea finalisée - BCV 2023: produit d'exploitation 1160 mio CHF (1039 mio) résultat d'exploitation 542 mio CHF (448 mio) résultat net 469 mio CHF (388 mio) dividende 4,30 CHF (3,80 CHF) 2024: table sur continuité des affaires, mais résultats inférieurs à 2023 dès 2023, mise sur dividende entre 4,30 et 4,70 CHF/action pour 5 ans objectifs financiers à moyen terme relevés - Crealogix: Vencora et personnes engagées disposent de 99,07% des actions - Lastminute 2023: chiffre d'affaires 321,3 mio EUR (301,8 mio) Ebitda ajusté 39,7 mio EUR (31,1 mio) rapport annuel et prévisions seront publiés le 4 avril - Leonteq 2023: résultat net 20,6 mio CHF (cons. AWP: 19 mio) dividende 1,00 CHF (cons. AWP: 1,58 CHF; 2022: 4,00 CHF) produit d'exploitation 260,0 mio CHF (cons. AWP: 258,2 mio) charges d'exploitation 241,6 mio CHF (cons. AWP: 247,2 mio) bénéfice avant impôts 18,4 mio CHF (cons. AWP: 13 mio) 2024: ambitionne d'augmenter son bénéfice comparé à 2023 vise toujours taux distribution de plus de 50% étudie mesures d'optimisation et de flexibilisation des coûts - One Swiss Bank 2023: bénéfice 12,0 mio CHF (0,66 mio) - Rieter gagne un procès en brevet en Chine - SPS 2023: revenus locatifs 438,3 mio CHF (cons. AWP: 440,5 mio) Ebit avant revalorisation 553,3 mio CHF (cons. AWP: 398,1 mio) dividende 3,40 CHF (cons. AWP: 3,41 CHF; 2022: 3,40 CHF) taux de vacance 4,0% (4,3%) revalorisations -250,5 mio CHF (cons. AWP: -180,2 mio) résultat opérationnel par action à 4,05 CHF (2022: 4,26 CHF) résultat net 86,7 mio CHF (cons. AWP: 280,4 mio) 2024: vise résultat opérationnel par action (FFO) à 4,10-4,15 CHF table sur un taux de vacance sous les 4% vise actifs sous gestion de plus de 9 mrd CHF - Vontobel 2023: bénéfice après impôts 214,7 mio CHF (cons. AWP: 209 mio) dividende 3,00 CHF (cons. AWP: 3,03 CHF; 2022: 3,00 CHF) produit d'exploitation 1304,6 mio CHF (cons. AWP: 1319 mio) AuM 206,8 mrd CHF (cons. AWP: 210 mrd) argent nouveau -1,4 mrd CHF (cons. AWP: -2,7 mrd) mesures pour abaisser coûts annuels de 100 mio rachat part minoritaire dans société participations Ancala réorientation distribution clients privés et institutionnels Ancala dispose d'AuM de plus de 4 mrd EUR, gère 18 actifs transaction liée à Ancala devrait être bouclée d'ici T3 2024 CFO: objectif de 65 millions de francs suisses d'économies dépassé 42 recrutements "nets" de conseillers en 2023 les recrutements vont se poursuivre en 2024, pas d'objectif PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: CS Funds détient une part inférieure à 3% - DocMorris: JPMorgan détient une part de 18,625% - Swatch: Blackrock détient une part de 3,02% PRESSE JEUDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: La Chine encore en déflation en janvier, pour le 4e mois d'affilée HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Réchauffement climatique: l'année 2024 débute par de nouveaux records Craintes pour la ville de Rafah, nouveaux pourparlers en vue d'une trêve Paralysé, le Congrès US bute sur des enveloppes pour l'Ukraine ou Israël Le prix du gaz américain au plus bas depuis près de dix mois DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9417 - USD/CHF: 0,8732 - future Conf: +29 pb à 148,01% (mercredi) - taux au comptant: 0,881% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,31% à 11'210 points - SLI (mercredi): -0,21% à 1'802 points - SPI (mercredi): -0,28% à 14'654 points - Dax (mercredi): -0,65% à 16'922 points - CAC 40 (mercredi): +0,28% à 7'611 points

awp-robot/sw/