Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Tendance au repli, en l'absence d'indications préalables majeures - SMI avant-Bourse: -0,27% à 11'108,74 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,13% à 38'726 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,24% à 15'794 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,09% à 36'897 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: Buccellati nomme un nouveau directeur général - Roche va biffer des postes, moins de 340 employés concernés SPI: - AMS Osram 2024: faiblesse persistante au S1, amélioration attendue au S2 T1: ventes attendues entre 800-900 mio EUR marge Ebit ajustée attendue entre 4-7% T4: chiffre d'affaires 908 mio EUR (cons. AWP: 906 mio) Ebit ajusté 62 mio EUR (cons. AWP: 63 mio) marge Ebit ajustée 6,9% (cons. AWP: 6,9%) marge brute ajusté 28,7% (cons. AWP: 28,2%) résultat net ajusté -16 mio EUR (29 mio) - Ems-Chemie 2023: Ebitda 542 mio CHF (cons. AWP: 551 mio) Ebit 493 mio CHF (cons. AWP: 496 mio) marge Ebit 22,5% (cons. AWP: 22,6%) résultat net 461 mio CHF (cons. AWP: 431 mio) dividende 16,00 CHF (cons. AWP: 18,65 CHF; 2022: 20 CHF) chiffre d'affaires 2189 mio CHF (cons. AWP: 2194 mio) - GKB 2023: bénéfice net 230.6 mio CHF (207,5 mio) résultat d'exploitation 258,5 mio CHF (218,2 mio) dividende 47,50 CHF (2022: 42,50 CHF) 2024: bénéfice net attendu entre 200 et 220 mio CHF - Highlight EE amendé par le gendarme de la Bourse suisse - Mobimo 2023: résultat des loyers 125,7 mio CHF (cons. AWP: 126,7 mio) résultat net hors rev. 90,0 mio CHF (cons. AWP: 82,2 mio) Ebit avant revalorisation 127,0 mio CHF (cons. AWP: 119,3 mio) résultat des revalorisations -50,0 mio CHF (cons AWP: -44,3 mio) dividende 10 CHF (cons. AWP: 10,00 CHF; 2022: 10,00 CHF) taux de vacance 4,1% (4,3%) 2024: recettes des loyers attendues stables - Orell Füssli mis à l'amende par le gendarme boursier PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ZKB 2023: bénéfice net 1238 mio CHF (1059 mio) résultat d'exploitation 1469 mio CHF (1059 mio) produit d'exploitation 3194 mio CHF (2752 mio) afflux net argent frais 36,8 mrd CHF (33,9 mrd) avoirs clientèle 450,8 mrd CHF (S1: 2023: 430,4 mrd) 528 mio CHF reversés aux cantons et communes - Banque Wir a bien développé ses volumes en 2023, résultats en hausse ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Evolva: Marc Cattelani détient une part de 25,911% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Allemagne: la baisse de l'inflation confirmée à 2,9% sur un an en janvier HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Frappes sur Rafah, Washington juge "excessive" la riposte DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9422 - USD/CHF: 0,8745 - future Conf: -29 pb à 147,85% (jeudi) - taux au comptant: 0,895% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,64% à 11'139 points - SLI (jeudi): -0,12% à 1'800 points - SPI (jeudi): -0,43% à 14'591 points - Dax (jeudi): +0,25% à 16'964 points - CAC 40 (jeudi): +0,35% à 7'666 points

awp-robot/sw/